100 винищувачів Rafale: скільки коштуватиме Україні "контракт століття"

Винищувачі Rafale / © defence-ua.com

Реклама

Для Повітряних сил України планується придбати 100 винищувачів Rafale, про що офіційно повідомив Володимир Зеленський, який у понеділок, 17 листопада, підписав декларацію щодо співробітництва у сфері придбання оборонного обладнання із Францією.

Про це повідомляє Defense Express.

Наразі не йдеться про тверду угоду, а лише про попередню генеральну домовленість, яка також охоплює засоби ППО, включно з ЗРК SAMP-T, а також різноманітне авіаційне озброєння. Водночас, якщо дійсно мова зайде про контактування цілої сотні Rafale, то необхідно розуміти у скільки обійдеться така закупівля. При цьому з розумінням не лише вартості винищувачів, а й вартості їх експлуатації.

Реклама

Вартість винищувачів Rafale

Як вже оголошено, мова йде про сотню Rafale в останній версії F4, при цьому з постачанням до 2035 року. Останній строк викликає окремі питання, бо черга на Rafale вже довжиною 9 років. Скоріш за все мова йде про строки, які можуть бути досягнуті лише, якщо Dassault реально прискорить виробництво винищувачів, чи черга буде переформатована.

У будь-якому випадку, якщо йдеться про одразу 100 Rafale, то слід готуватися до дуже великої суми. Остання відома тверда ціна на ці літаки — 225 млн євро у комплексному постачанні. Як мінімум Сербія закупила у серпні 2024 року 12 винищувачів Rafale F4 разом з озброєнням, оснащенням та іншими додатковими послугами за 2,7 млрд євро.

Додатковим відносним орієнтиром вартості Rafale може бути замовлення Індії, але палубних Rafale M у квітні 2025 року. За 26 Rafale M Делі має сплатити 7,41 млрд євро у комплексному постачанні з розрахунку по 285 млн євро за винищувач. Але це саме комплексна ціна за палубну версію, при цьому спочатку мова йшла про 254 млн євро за Rafale M.

Винищувач Rafale / © defence-ua.com

Водночас ціни для Греції та Хорватії від 2020 та 2021 року на Rafale F3R вже навряд можливо вважати опорним. Зокрема греки купували 12 вживаних та 6 нових Rafale за 2,4 млрд євро, а хорвати 12 вживаних за 1,15 млрд євро. Тобто це була ціна за вживані машини й до 2022 року, який повністю перекроїв вартість озброєння на глобальному ринку.

Реклама

Тому у питанні вартості 100 винищувачів Rafale F4 для України цілком можливо виходити з ціни у 22,5 млрд євро у комплексному постачанні.

Вартість експлуатації винищувача Rafale

Також варто пам’ятати, що ціна винищувача під час покупки — це далеко не всі витрати на нього. Бо далі починаються експлуатаційні витрати під час його життєвого циклу, який зазвичай розрахований на 40 років. Цей параметр є дуже дискусійним та залежним від методології підрахунку. Зокрема у цю цифру можна вносити вартість озброєння, модернізації, оновлень, капітальних ремонтів тощо або ні. І звісно отримувати абсолютно різні цифри.

Але можливо взяти комплексне дослідження Avaiation Week від 2023 року Fighter Aircraft Through Life Costs, яке хоч і було очевидно написане для підкреслення переваг Gripen від Saab, але, тим не менш, містить й дані щодо всіх інших західних сучасних винищувачів. І відповідно до нього вартість льотної години Rafale була визначена на рівні 31,2 тисячі доларів.

З них 18 тисяч — вартість технічного обслуговування, а ще 13,2 тисячі доларів — експлуатаційні витрати, при цьому у дослідженні брався загальний трек життєвого циклу у 38 років, 200 годин льотного часу на рік на кожний літак та загальний авіапарк у 100 винищувачів. Водночас за іншим оцінками, без такого обсягу уточнень та пояснень умов обрахунків, Rafale має вартість льотної години у 16-20 тисяч доларів.

Реклама

Водночас значно простіше скористатися емпіричним правилом за яким загальна вартість витрат на винищувач із його купівлею та обслуговуванням протягом 40 років обраховуються виходячи з того, що ціна літака при закупівлі складає лише третину загальних витрат. Тобто якщо Rafale коштує 225 млн євро, то його обслуговування на 40-річному треку буде загалом коштувати 500 млн євро, або по 12,5 млн євро на рік.

Нагадаємо, Зеленський розкрив подробиці історичної зустрічі з Макроном.