100 винищувачів Rafale: скільки коштуватиме Україні "контракт століття"
Для Повітряних сил України планується придбати 100 винищувачів Rafale, про що офіційно повідомив Володимир Зеленський, який у понеділок, 17 листопада, підписав декларацію щодо співробітництва у сфері придбання оборонного обладнання із Францією.
Про це повідомляє Defense Express.
Наразі не йдеться про тверду угоду, а лише про попередню генеральну домовленість, яка також охоплює засоби ППО, включно з ЗРК SAMP-T, а також різноманітне авіаційне озброєння. Водночас, якщо дійсно мова зайде про контактування цілої сотні Rafale, то необхідно розуміти у скільки обійдеться така закупівля. При цьому з розумінням не лише вартості винищувачів, а й вартості їх експлуатації.
Вартість винищувачів Rafale
Як вже оголошено, мова йде про сотню Rafale в останній версії F4, при цьому з постачанням до 2035 року. Останній строк викликає окремі питання, бо черга на Rafale вже довжиною 9 років. Скоріш за все мова йде про строки, які можуть бути досягнуті лише, якщо Dassault реально прискорить виробництво винищувачів, чи черга буде переформатована.
У будь-якому випадку, якщо йдеться про одразу 100 Rafale, то слід готуватися до дуже великої суми. Остання відома тверда ціна на ці літаки — 225 млн євро у комплексному постачанні. Як мінімум Сербія закупила у серпні 2024 року 12 винищувачів Rafale F4 разом з озброєнням, оснащенням та іншими додатковими послугами за 2,7 млрд євро.
Додатковим відносним орієнтиром вартості Rafale може бути замовлення Індії, але палубних Rafale M у квітні 2025 року. За 26 Rafale M Делі має сплатити 7,41 млрд євро у комплексному постачанні з розрахунку по 285 млн євро за винищувач. Але це саме комплексна ціна за палубну версію, при цьому спочатку мова йшла про 254 млн євро за Rafale M.
Водночас ціни для Греції та Хорватії від 2020 та 2021 року на Rafale F3R вже навряд можливо вважати опорним. Зокрема греки купували 12 вживаних та 6 нових Rafale за 2,4 млрд євро, а хорвати 12 вживаних за 1,15 млрд євро. Тобто це була ціна за вживані машини й до 2022 року, який повністю перекроїв вартість озброєння на глобальному ринку.
Тому у питанні вартості 100 винищувачів Rafale F4 для України цілком можливо виходити з ціни у 22,5 млрд євро у комплексному постачанні.
Вартість експлуатації винищувача Rafale
Також варто пам’ятати, що ціна винищувача під час покупки — це далеко не всі витрати на нього. Бо далі починаються експлуатаційні витрати під час його життєвого циклу, який зазвичай розрахований на 40 років. Цей параметр є дуже дискусійним та залежним від методології підрахунку. Зокрема у цю цифру можна вносити вартість озброєння, модернізації, оновлень, капітальних ремонтів тощо або ні. І звісно отримувати абсолютно різні цифри.
Але можливо взяти комплексне дослідження Avaiation Week від 2023 року Fighter Aircraft Through Life Costs, яке хоч і було очевидно написане для підкреслення переваг Gripen від Saab, але, тим не менш, містить й дані щодо всіх інших західних сучасних винищувачів. І відповідно до нього вартість льотної години Rafale була визначена на рівні 31,2 тисячі доларів.
З них 18 тисяч — вартість технічного обслуговування, а ще 13,2 тисячі доларів — експлуатаційні витрати, при цьому у дослідженні брався загальний трек життєвого циклу у 38 років, 200 годин льотного часу на рік на кожний літак та загальний авіапарк у 100 винищувачів. Водночас за іншим оцінками, без такого обсягу уточнень та пояснень умов обрахунків, Rafale має вартість льотної години у 16-20 тисяч доларів.
Водночас значно простіше скористатися емпіричним правилом за яким загальна вартість витрат на винищувач із його купівлею та обслуговуванням протягом 40 років обраховуються виходячи з того, що ціна літака при закупівлі складає лише третину загальних витрат. Тобто якщо Rafale коштує 225 млн євро, то його обслуговування на 40-річному треку буде загалом коштувати 500 млн євро, або по 12,5 млн євро на рік.
