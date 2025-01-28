1000 днів турботи: проєкт “Дитинство без війни”, що об’єднав серця українців

Після 1000 днів на березі Середземного моря, українські діти-сироти повернулися додому. Проєкт "Дитинство без війни", який від самого початку підтримувала мережа супермаркетів VARUS, завершився. Але він залишається в серцях дітей, життя яких змінилось на краще, завдяки його впливу.

Як усе починалося

У 2022 році, коли перші вибухи війни розділили родини та залишили дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського піклування у вкрай вразливому становищі, Руслан Шостак разом з партнерами взяли на себе сміливу місію — евакуювати дітей-сиріт із зони ризику. Це був справжній виклик: організувати найбільшу приватну евакуацію. Реалізація проєкту стала можливою завдяки домовленості Першої Леді України Олени Зеленської та Першої Леді Туреччини Еміне Ердоган. 3500 дітей та ті, хто їх супроводжували, знайшли прихисток у Туреччині, на березі Середземного моря.

Там, далеко від сирен і руйнувань, діти мали змогу просто бути дітьми. Вони жили в комфортних умовах, отримували повноцінне збалансоване харчування, навчались та проводили дозвілля. За час проєкту малеча отримала 850 годин додаткових занять, 170 екскурсій і заходів, а також тепло та турботу, яких так не вистачало в їхньому житті. 5200 комплектів одягу, 3300 пар взуття, 257 тонн фруктів — ці цифри говорять лише про частину зусиль, які були докладені для забезпечення їхніх потреб.

Досягнення, які вражають

Коли настав час повертатися, діти мали не тільки багаж із речами, але й нові знання, впевненість і надію. Повернення супроводжувалося підтримкою міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Зараз діти перебувають в безпеці, над їхньою адаптацією та влаштуванням в сімейні форми виховання працюють.

Для евакуації у Туреччину було залучено 9 літаків, 90 автобусів і 24 вагони потягів. Загальна сума витрат склала 10,2 млн євро. І всі ці цифри лише підкреслюють масштаб та значущість зусиль благодійників і партнерів.

Проєкт "Дитинство без війни" став найбільшою приватною евакуацією дітей із часів Другої світової війни й навіть увійшов до Світової книги рекордів. Фільм "Save Generation Ua", що розповідає історію цього подвигу, здобув 7 міжнародних нагород у 5 країнах світу.

Сильніші разом

Мережа супермаркетів VARUS від самого початку підтримувала проєкт "Дитинство без війни", проводячи благодійні ініціативи. Разом із клієнтами, партнерами було зібрано близько 28 млн грн та передано на підтримку дітей-сиріт. VARUS активно залучав своїх постачальників до участі в акціях, спрямованих на забезпечення необхідного для дітей під час їхнього перебування за кордоном.

“Цей проєкт для VARUS став набагато більше, ніж просто благодійна ініціатива. Він продемонстрував, як багато ми можемо зробити, об’єднуючи зусилля. Досягнення таких результатів стало можливим винятково завдяки підтримці наших партнерів та клієнтів. Близько сотні партнерів брали участь в наших акціях та допомагали зібрати необхідні кошти, клієнти активно долучались до ініціатив. Ми надзвичайно вдячні усім, хто зробив свій внесок у те, щоб ці діти відчували турботу і підтримку навіть у найважчі часи”, — розповідає Наталія Азюковська, виконавча директорка мережі VARUS.

Протягом понад двох років VARUS разом із клієнтами зібрали та передали мільйони гривень на підтримку дітей-сиріт. Історія підтримки проєкту розпочалася ще у травні 2022 року, коли компанія ініціювала першу акцію — збір дитячих книжок для евакуйованих малюків. Далі до ініціатив долучилися партнери Visa та monobank, разом з якими було організовано масштабну акцію збору коштів.

Згодом підтримка проєкту “Дитинство без війни” стала невіддільною частиною діяльності VARUS. Компанія запровадила традицію організовувати акції, що мотивують клієнтів доєднуватися до допомоги дітям. Серед найпомітніших — проєкт “Добротовари”, створений спільно зі співачкою Ольгою Поляковою, а також ініціативи “Добродонат”, “Справжня магія”, які об’єднали тисячі небайдужих людей.

У межах цих акцій всі охочі могли купувати товари зі спеціальними позначками, 1 гривня з продажу яких перераховувалась на проєкт “Дитинство без війни”. Крім того, допомогти дітям також можна було, перерахувавши решту на касі, або накопичені бонуси за програмою лояльності VARUS PERFECT у мобільному застосунку VARUS.

Дивлячись у майбутнє

Але на цьому історія не закінчується. Благодійний фонд Руслана Шостака підписав меморандум із Державною службою України у справах дітей, щоб продовжувати працювати над подоланням сирітства. Основний напрямок — допомога у пошуку родин для дітей, їхня адаптація та інтеграція в громади.

“Понад 1000 днів діти перебували у безпеці на березі Середземного моря, навчалися, розвивалися, подорожували. Зараз ми повернули цих дітей додому задля того, щоб кожен і кожна з них могли знайти дбайливу родину тут, в Україні. Благодійний фонд Руслана Шостака і надалі підтримуватиме дітей-сиріт. Для цього ми підписали відповідний Меморандум з Державною службою України у справах дітей. Дякуємо VARUS за велику підтримку та залученість до цього проєкту! ”, — підкреслює CEO благодійного фонду Євгенія Бут.

Проєкт завершено, але це далеко не кінець — це новий початок для тисяч українських дітей.