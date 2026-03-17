1000 дронів на добу: Зеленський попередив про нову стратегію РФ та назвав ціну збиття цілей

Українські дрони-перехоплювачі / © ODIN I UA miltech project

Росія зменшує виробництво ракет і переспрямовує фінанси на збільшення виробництва безпілотників. Країна-агресорка хоче вийти у 2026 році на 600–800 дронів, але загальна мета в них — 1000 дронів на добу. Ця кількість має збиватися дронами-перехоплювачами, на неї потрібно мати близько 3 тисяч перехоплювачів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтервʼю New York Post і повідомив у Мережі.

«Росія зменшує виробництво ракет і переспрямовує фінанси на збільшення виробництва дронів. Для чого? Сьогодні російська атака по Україні — це 350–500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600–800 дронів, але загальна мета в них — 1000 дронів на добу. Ця кількість має збиватися дронами-перехоплювачами, і на неї потрібно мати близько 2–3 тисяч перехоплювачів, не менше», — зазначив глава держави.

Зеленський порівняв вартість збиття «Шахеда» в Україні та на Близькому Сході. Він пояснив, як українські дрони-перехоплювачі економлять мільйони на ППО.

«У чому наша експертиза? У тому, що дрон-перехоплювач коштує 3–5 тисяч доларів. Тобто на один „Шахед“ йде близько 10 тисяч доларів, а ракета до „Петріота“ коштує 4 мільйони. Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу — 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо», — сказав президент.

Війна в Україні — Росія обстрілює мирні міста

Російські війська у ніч проти 17 березня атакували південь Одеської області, пошкодивши обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури. Унаслідок нічного обстрілу півдня Одещини зазнали пошкоджень об’єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури. Під удар потрапили території підприємств і частина обладнання. На місцях виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили. Минулося без жертв і постраждалих.

У вівторок, 17 березня, зранку ворог здійснив удар по інноваційному терміналу СІЧ у місті Запоріжжя. Всі співробітники «Нової пошти», які перебували на зміні, живі. Частина працівників, які під час атаки перебували в укритті, п’ятеро отримали контузії, один був поранений. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів, компанія надає їм усю необхідну допомогу.