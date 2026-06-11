1000 надбавки: хто із самотніх пенсіонерів може отримати соцдопомогу та за яких умов

Пенсіонери / © ТСН

Реклама

Для одиноких пенсіонерів передбачена соціальна допомога 1 038 гривень на місяць.

Про це йдеться Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Відповідно до українського законодавства, не всі літні люди можуть отримати соціальну допомогу. Лише пенсіонери, які мають мінімальний стаж або мали дуже низьку зарплату в минулому.

Реклама

Хто може отримати 1000 надбавки

Отримати 1000 грн від держави можуть самотні літні люди, які не мають працездатних родичів, які могли б їх утримувати за законом. До працездатних родичів належать: повнолітні діти, онуки та правнуки, якщо вони є працездатними

Якщо таких осіб немає або вони юридично не зобов’язані утримувати пенсіонера, тоді та людина може претендувати на статус одинокої особи та соцдопомогу.

Які п’ять ключових умов для виплати

Для виплат має бути обов’язково дотримана кожна із п’яти умов:

є одинокими

не мають працездатних родичів, які юридично могли б їх утримувати.

виповилося 80 років

потребують постійного стороннього догляду відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії

отримують пенсію

Розмір цієї допомоги становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Прожитковий мінімум для таких осіб становить 2 595 гривень. Відповідно, соцдопомога на догляд за одинокими пенсіонерами становить 1 038 гривень щомісяця.

Реклама

Нагадаємо, уряд готує новий проєкт масштабної пенсійної реформи, яка має підвищити рівень заміщення зарплати до 40-60% та вирівняти вік

Новини партнерів