1000 снарядів за 40 хвилин: російські окупанти атакували Херсон

Вранці 20 грудня російські окупанти здійснили масовану атаку на Херсон, в результаті якої є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Росіяни сьогодні зранку влаштували у Херсоні справжнє пекло, почавши крити масивним вогнем місто з 5 ранку", - заявив Прокудін.

Окупанти застосували комбінований удар зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Протягом 40 хвилин по Херсону впало близько 1000 снарядів, зокрема на житлові будинки, соціальні та критичні об'єкти. Внаслідок обстрілів пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, 15 приватних будинків, інфраструктуру та медичні заклади. У місті виникли численні пожежі, які вже ліквідовано.

Як повідомляв очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, у результаті нападу загинули двоє чоловіків, 11 осіб отримали поранення, серед яких семеро чоловіків та чотири жінки з вибуховими травмами та контузіями. Одного з поранених госпіталізували у тяжкому стані.

Нагадаємо, у Херсоні вранці пролунали вибухи.

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