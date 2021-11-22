"1000 учнів не ходить до школи": на Буковині люди перекрили дорогу через відсутність газу

"1000 учнів не ходить до школи": на Буковині люди перекрили дорогу через відсутність газу

Мешканці Банилова скаржаться на холод у домівках, учні не відвідують школу, а малюки не ходять до садочків.

Сьогодні, 22 листопада, у селі Банилів Чернівецької області 50 місцевих жителів від 8:00 ранку перекривають дорогу через відсутність у їхніх домівках газу. Вони вимагають відремонтувати газопровід Джурів-Банилів, який торік зруйнував паводок, пише "Суспільне".

Місцеві скаржаться, що через відсутність газу у їхніх домівках холодно.

"Це проблема шести сіл. Уже зимовий період, а люди без газу. Його обіцяють до нового року. У хатах та школах холодно, всі села мерзнуть. У кімнаті вмикаю камін, а якщо готую їсти, то відключаю, щоб не було перевантаження електромережі", — розповідає жителька Банилова Галини Григоряк.

За інформацією "АСС", на акцію протесту у чотирьох місцях Банилова вийшло понад 300 людей. Попри перекриття дороги, вони таки пропускатимуть автомобілі з дітьми, вагітними та швикді. На такий протест люди обіцяють виходити щодня.

Голова Банилівської сільської ради Василь Соломко каже, що через відсутність газопостачання він змушений закривати школи та садочки у селі.

"Сьогодні люди у відчаї. 1000 учнів не ходять у школи, 300 дітей не відвідують садочки, будинки застивають, у селі люди масово хворіють. На перекриття вийшов і 90-річний дідусь. Уявіть, до якого відчаю довели людей. Мешканцям вже не цікаво хто винен – газовики, обласна адміністрація чи хтось інший", - сказав Василь Соломко.

Зазначимо, газопровід "Джурів-Банилів", який обслуговував шість населених пунктів, у 2020 році пошкодив паводок. На його відновлення уряд виділили 9 мільйонів гривень. В Ченівецькій ОДА обіцяли відновити провід до кінця листопада. Однак, 12 листопада у селі Банилів від газу відключили 650 домогосподарств. Влітку газ місцевим жителям подавали через тимчасовий газопровід, але він придатний лише для використання у теплу пору, бо зі зниженням температури тиск в ньому падає.

Читайте також: