11 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 11 березня, в православному календарі день пам’яті Порфирія Газського. Народився 347 року в Солуні (Македонія) в багатій та шляхетній сім'ї. Коли йому було 25 років, вступив до Скитського монастиря в Єгипті. Але через п'ять років вирушив до Єрусалима, де хотів відвідати святі місця. Довгий час жив в печері в Йордані. Але через п'ять років тут почалася заразлива хвороба і він змушений був знову піти до Єрусалима.

Коли Порфирію виповнилося 40 років, його висвятив на священника єрусалимський патріарх. Він також віддав йому на збереження частину хреста Господнього. 396 року помирає єпископ міста Гази. І тоді митрополит Кесарії Палестинської після видіння висвячує на посаду саме Порфирія. 24 роки той ревно займався спасінням людських душ, поки не помер 420 року

Прикмети 11 березня

Народні прикмети 11 березня / Фото: Pexels

Якщо перелітні птахи вже повернулися з вирію, чекайте на гарний врожай.

Птахи почали будувати свої гнізда на сонячній стороні будинків чи дерев, значить літо буде холодним.

А ось гнізда на північній стороні означають, що варто чекати на тепле літо.

Що завтра не можна робити

Не варто знайомитися з дівчатами чи жінками цього дня. Все ще триває Великий піст, тому Церква забороняє вірянам вживати в їжу м'ясні, молочні продукти, яйця та рибу.

Що можна робити завтра

В народі день називали "Порфирій Пізній", а мудрі люди часто говорили: "Рання весна нічого не варта, а пізня - обдурить". Тому, хоч тепло вже і наближувалося, але селяни не поспішали розпочинати польові роботи, адже міг ще прийти несподіваний холод.

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