11 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

11 червня святкують декілька свят. Також, цей день запам'ятався цікавими подіями і днями народження відомих людей.

Що святкують у цей день

День кухонної плити

У цей день у 1742 році американський винахідник, вчений і масон Бенджамін Франклін, який зображений на купюрі 100 доларів США, винайшов кухонну плиту.

Він звернув увагу на те, що в наявних у той час в Америці печах велика частина тепла марно втрачається в трубу. Він винайшов економічну піч, для стінок якої використав чавун з великою теплопровідністю. Вона одночасно була і котлом, і радіатором. Таким чином, йому вдалося зменшити втрати тепла, витрата палива і розміри печі.

Ця піч стала одним з найпопулярніших винаходів Бенджаміна Франкліна. Вона досі використовується в багатьох країнах світу. Незважаючи на це, Франклін так її і не запатентував.

"Якщо ми охоче користуємося великими перевагами від чужих винаходів, то ми повинні бути раді нагоди послужити іншим своїм винаходом, і ми повинні це робити безкорисливо і великодушно", - вважав Франклін.

Хто сьогодні святкує іменини

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Феодот, Олександр, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна, Марія.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

День святого Луки сповідника (Войно-Ясенецького), архієпископа Кримського та Сімферопольського

Валентин Войно-Ясенецький жив у Києві, де закінчив медичний факультет Університету святого Володимира в Києві. Він працював медиком у земських лікарнях Росії, пізніше став головним лікарем Ташкентської міської лікарні. Проводив складні хірургічні операції.

1923 року з іменем Луки прийняв чернечий постриг, згодом був висвячений на сан єпископа. Багато разів ув'язнювався органами НКВС СРСР та відбував адміністративні заслання. Автор 55 наукових праць з хірургії, фізіології та анатомії, 12 томів проповідей.

Прикмети і традиції

Традиції:

11 червня було прийнято сіяти гречку.

В народі цього дня вшановували преподобну Феодосію Константинопольську. З цього дня починали годувати худобу хлібними бубликами – вірили, що в цьому разі вона буде добре плодитися, а сам приплід буде здоровим.

Селяни цього дня вирушали в поле та оглядали сходи.

Прикмети:

Якщо бджоли активно летять до вуликів, то скоро піде дощ.

Багато павуків - буде хороша погода.

Туман вранці по воді стелиться - до ясного сонячного дня.

Вітер весь день дме в одному напрямку і до ночі посилюється - до дощової погоди.

Що не можна робити сьогодні

Сон проти 11 червня віщий.

Цього дня не можна лінуватися.

Починати нові справи.

Вирушати в далекі поїздки.

Свататися і одружуватися.

11 червня і сторії

1496 — Христофор Колумб завершив свою другу подорож.

1580 — іспанськими конкістадорами заснований Буенос-Айрес.

1742 — американець Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. Цей день відзначається як День кухонної плити

1770 — Джеймс Кук відкрив Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії.

1842 — вийшла друком поема Миколи Гоголя "Мертві душі" (одна з дат).

1888 — у Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому.

1889 — Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винайшли складаний стілець.

1895 — за маршрутом Париж — Руан проведено перші у світі автоперегони. Середня швидкість переможця Еміля Левассо становила 24 км/год.

1901 — Острови Кука оголошено частиною Нової Зеландії.

1921 — в УСРР оголошено про початок боротьби з безпритульністю.

1930 — американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опустилися під воду на 400 метрів. Через два роки вони досягли глибини занурення 900 м.

1965 — королева Єлизавета II нагородила музикантів групи "Бітлз" орденом Британської імперії.

1975 — видобута перша нафта в Північному морі.

1992 — у Києві розпочався перший конгрес молодих політиків України.

1993 — вийшов у прокат фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду".

Хто з відомих людей народився в цей день

1821 — Шевченко Варфоломій Григорович, український мемуарист. Троюрідний брат і свояк Тараса Шевченка, який опікувався могилою поета в Каневі. Батько поета Йосипа Шевченка. Прадід письменника Данила Андреєва («Роза світу»).

1861 — Заремба Сигізмунд Владиславович, український диригент, композитор, музичний критик і піаніст.

1864 — Ріхард Штраус, німецький композитор.

1867 — Шарль Фабрі, французький фізик. Відкрив у стратосфері шар озону, що захищає Землю від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.

1899 — Кавабата Ясунарі, японський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1968).

1909 — Борис Приймак, український архітектор.

1910 — Жак-Ів Кусто, французький океанограф, мандрівник, винахідник аквалангу.

1953 — Віталій Білоножко, український співак — естрадний виконавець; Народний артист України.

ТСН.ua

1970 — Анжеліка Рудницька, українська телеведуча, журналістка, співачка, художниця (вишиваний живопис, авторська техніка), громадська діячка, заслужена артистка України.

1985 — Інна Цимбалюк, українська фотомодель, телеведуча, кіноакторка.

2000 — Олександр Сирота, український футболіст, гравець футбольного клубу Динамо (Київ) та національної збірної України.

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