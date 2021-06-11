11 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

11 червня святкують декілька свят. Також, цей день запам'ятався цікавими подіями і днями народження відомих людей.
Що святкують у цей день
День кухонної плити
У цей день у 1742 році американський винахідник, вчений і масон Бенджамін Франклін, який зображений на купюрі 100 доларів США, винайшов кухонну плиту.
Він звернув увагу на те, що в наявних у той час в Америці печах велика частина тепла марно втрачається в трубу. Він винайшов економічну піч, для стінок якої використав чавун з великою теплопровідністю. Вона одночасно була і котлом, і радіатором. Таким чином, йому вдалося зменшити втрати тепла, витрата палива і розміри печі.
Ця піч стала одним з найпопулярніших винаходів Бенджаміна Франкліна. Вона досі використовується в багатьох країнах світу. Незважаючи на це, Франклін так її і не запатентував.
"Якщо ми охоче користуємося великими перевагами від чужих винаходів, то ми повинні бути раді нагоди послужити іншим своїм винаходом, і ми повинні це робити безкорисливо і великодушно", - вважав Франклін.
Хто сьогодні святкує іменини
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Феодот, Олександр, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна, Марія.
Яке православне (християнське) свято сьогодні
День святого Луки сповідника (Войно-Ясенецького), архієпископа Кримського та Сімферопольського
Валентин Войно-Ясенецький жив у Києві, де закінчив медичний факультет Університету святого Володимира в Києві. Він працював медиком у земських лікарнях Росії, пізніше став головним лікарем Ташкентської міської лікарні. Проводив складні хірургічні операції.
1923 року з іменем Луки прийняв чернечий постриг, згодом був висвячений на сан єпископа. Багато разів ув'язнювався органами НКВС СРСР та відбував адміністративні заслання. Автор 55 наукових праць з хірургії, фізіології та анатомії, 12 томів проповідей.
Прикмети і традиції
Традиції:
- 11 червня було прийнято сіяти гречку.
- В народі цього дня вшановували преподобну Феодосію Константинопольську. З цього дня починали годувати худобу хлібними бубликами – вірили, що в цьому разі вона буде добре плодитися, а сам приплід буде здоровим.
- Селяни цього дня вирушали в поле та оглядали сходи.
Прикмети:
- Якщо бджоли активно летять до вуликів, то скоро піде дощ.
- Багато павуків - буде хороша погода.
- Туман вранці по воді стелиться - до ясного сонячного дня.
- Вітер весь день дме в одному напрямку і до ночі посилюється - до дощової погоди.
Що не можна робити сьогодні
- Сон проти 11 червня віщий.
- Цього дня не можна лінуватися.
- Починати нові справи.
- Вирушати в далекі поїздки.
- Свататися і одружуватися.
11 червня і сторії
- 1496 — Христофор Колумб завершив свою другу подорож.
- 1580 — іспанськими конкістадорами заснований Буенос-Айрес.
- 1742 — американець Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. Цей день відзначається як День кухонної плити
- 1770 — Джеймс Кук відкрив Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії.
- 1842 — вийшла друком поема Миколи Гоголя "Мертві душі" (одна з дат).
- 1888 — у Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому.
- 1889 — Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винайшли складаний стілець.
- 1895 — за маршрутом Париж — Руан проведено перші у світі автоперегони. Середня швидкість переможця Еміля Левассо становила 24 км/год.
- 1901 — Острови Кука оголошено частиною Нової Зеландії.
- 1921 — в УСРР оголошено про початок боротьби з безпритульністю.
- 1930 — американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опустилися під воду на 400 метрів. Через два роки вони досягли глибини занурення 900 м.
- 1965 — королева Єлизавета II нагородила музикантів групи "Бітлз" орденом Британської імперії.
- 1975 — видобута перша нафта в Північному морі.
- 1992 — у Києві розпочався перший конгрес молодих політиків України.
- 1993 — вийшов у прокат фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду".
Хто з відомих людей народився в цей день
- 1821 — Шевченко Варфоломій Григорович, український мемуарист. Троюрідний брат і свояк Тараса Шевченка, який опікувався могилою поета в Каневі. Батько поета Йосипа Шевченка. Прадід письменника Данила Андреєва («Роза світу»).
- 1861 — Заремба Сигізмунд Владиславович, український диригент, композитор, музичний критик і піаніст.
- 1864 — Ріхард Штраус, німецький композитор.
- 1867 — Шарль Фабрі, французький фізик. Відкрив у стратосфері шар озону, що захищає Землю від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.
- 1899 — Кавабата Ясунарі, японський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1968).
- 1909 — Борис Приймак, український архітектор.
- 1910 — Жак-Ів Кусто, французький океанограф, мандрівник, винахідник аквалангу.
- 1953 — Віталій Білоножко, український співак — естрадний виконавець; Народний артист України.
- 1970 — Анжеліка Рудницька, українська телеведуча, журналістка, співачка, художниця (вишиваний живопис, авторська техніка), громадська діячка, заслужена артистка України.
- 1985 — Інна Цимбалюк, українська фотомодель, телеведуча, кіноакторка.
- 2000 — Олександр Сирота, український футболіст, гравець футбольного клубу Динамо (Київ) та національної збірної України.
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