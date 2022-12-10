11 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 11 грудня, в православному календарі день пам’яті святого Стефана. Народився він у Константинополі 750 року в родині благочестивих вірян. За легендою, мати Стефана дуже хотіла сина, а тому довго молилася Богу, щоб той послав їхній сім'ї хлопчика. Коли це сталося, батьки вирішили, що коли Стефан подорослішає, вони віддадуть його в пустелю до старця, вивчати Слово Боже.

Старець помер, а Стефан після цього відзначився великою кількістю подвигів. До нього приходило чимало людей, які просили поради і благословення. Скоро в печері утворилася обитель. В той час були дуже сильні гоніння християн. Стефан намагався всіх вірян підтримати в їхній вірі, а кому не вистачало духу — рекомендував ховатися. За небажання зраджувати Ісуса Христа його самого згодом кинули до в'язниці.

Спочатку Стефана вмовляли відректися від Господа, але він відмовився. Тоді ідолопоклонники вирішили заслати його на острів, куди за ним попрямувало багато сподвижників. Там Стефан навіть створив нову обитель. Помер у старості, зробивши за своє життя чимало чудес.

Церковне свято 11 грудня — день пам'яті мученика Іринарха

Народився він в місті Севастія і працював катом, страчуючи мучеників. Якось, коли цими землями правили імператори Максиміліан і Діоклетіан, йому було видіння. Він побачив, як за віру в Христа страждають жінки, відразу відрікся від ідолів та почав сповідувати християнство. Почувши про це, імператор мучив колишнього ката. Спочатку його топили у болоті, потім намагалися спалити в печі. Однак він залишився неушкодженим. Тоді його вирішили стратити мечем. Сталося це 303 року.

Прикмети 11 грудня

Народні прикмети 11 грудня / Фото: Pexels

відлига 11 грудня означає, що скоро прийдуть сильні морози;

зоря має багряний колір — чекайте на сильні вітри;

холодна і суха погода — літо обіціє бути спекотним;

гуси хлопочуть крилами — буде потепління.

Що завтра не можна робити

В народі 11 грудня називають "Сойкин день". А тому забороняється завдавати будь-якої шкоди птахам. Якщо ж цю заборону порушити, на людину чекає біда. Також не варто сьогодні сваритися, пліткувати.

Багатьох цікавить не лише, яке церковне свято в Україні, але чи можна працювати. Церква не вважає цю дату великою, тому ви можете працювати.

Що можна робити завтра, 11 грудня

Серед наших предків ходило повір'я, що сойки допомагають віднайти щастя та багатство. Якщо ви побачили цього дня птаха — йдіть за ним. Сойка приведе вас до знаку долі. 11 грудня ворожили на гроші та талан. Для цього кидали жменю монет, а потім намагалися всіх їх знайти.

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