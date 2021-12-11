11 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

До Нового року залишилося 20 днів.
Який сьогодні день
У суботу, 11 грудня, в світі відзначають Міжнародний день гір, Міжнародний день танго та Всесвітній день хворого на бронхіальну астму.
Пам'ятні дати 11 грудня
- 361 — Флавій Клавдій Юліан вступив у Константинополь як єдиний імператор Римської імперії.
- 1648 — вночі повстанці захопили київський замок. Початок козацького повстання на Київщині.
- 1769 — у Великій Британії запатентували жалюзі.
- 1815 — сенат США створює спеціальний комітет з фінансів і єдину національну валюту — долар США.
- 1866 — стартувала перша трансатлантична вітрильна регата.
- 1894 — У Парижі відкрили першу у світі автовиставку, у якій взяли участь 9 фірм.
- 1899 — англо-бурська війна: У битві при Магерфонтейном бури на чолі з генералом Пітом Кроньє завдати поразки британцям під командуванням лорда Метуена, що намагалися зняти облогу з Кімберлі.
- 1914 — у Києві за зв'язки з австрійським урядом російська поліція заарештувала українського історика Михайла Грушевського.
- 1937 — Сталін у Великому театрі (Москва) вимовив крилату фразу: "Депутат — слуга народу".
- 1941 — Третій Рейх та Італія оголосили війну США.
- 1946 — американський мільярдер і філантроп Джон Рокфеллер подарував 18 акрів землі у Нью-Йорку для будівництва штаб-квартири ООН;
- — при ООН створили Дитячий фонд — ЮНІСЕФ;
- — у Великій Британії запатентували перший програмувальний комп'ютер.
- 1963 — Френк Сінатра заплатив викуп у $240 тисяч за свого сина.
- 1981 — лондонський Біг Бен зупинився від холоду о 12:27.
- 1994 — російські війська вторглися в Чечню.
- 2013 — невдала спроба розгону Євромайдану у Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції.
Церковне свято сьогодні 11 грудня
11 грудня православна церква вшановує пам’ять преподобного мученика і сповідника Стефана Нового.
За переказами, преподобний мученик Стефан Новий народився 750 року в Константинополі від благочестивих батьків, за їхніми молитвами. Сама Пресвята Богородиця з’явилася матері його і обіцяла, що у неї буде син, як вона і просила. Зростаючи, юнак показав себе досить ґречним і особливо полюбив читання творів св. Іоанна Златоуста. Батьки віддали його в пустель на гору Авксентієву, в Віфінії, до старця Іоанна. Стефан прославився подвигами, а біля печери, де він жив, утворилася обитель.
Що не можна робити цього дня
- Не можна сваритися, краще стримувати свої емоції і бути розсудливими.
- Не можна прибирати дім ввечері, щоб не відсвяткувати Різдво з нечистю.
- Не варто займати нічого сусідам, тому що можна віддати своє щастя. Не робіть винятків навіть для цукру, солі і хліба.
Прикмети і традиції на 11 грудня
Цього дня у давнину вшановували сойку — невелику пташку з яскравим оперенням, широким чубчиком на голові та довгим хвостом. Звідси і назва цього дня - Сойчин день. На Русі говорили, якщо цього дня сойка прилетить до вікна і почне кричати, то це добрий знак. Мудрий чоловік, почувши такий сигнал, вийде з дому і піде за пташкою. Вважалося, що сойка може показати дорогу на щастя.
Селяни також підходили до колодязя і слухали воду: якщо чули брязкіт — можна було чекати на прибуток, а якщо тиша стояла — на успіх не варто було розраховувати.
Також у Сойчин день ворожили на монетах. Для цього в найближчу кучугуру кидали жменю монет, а потім діставали їх звідти одна за одною. Якщо першою траплялася найбільша з кинутих монет, можна було розраховувати на успіх у справах, а якщо найдрібніша — навпаки, не треба було чекати доходу.
- Швидка відлига – до довгих морозів.
- Сухо і холодно – до сухого і спекотного літа.
- Пічна зола швидко гасне – буде тепло.
- Гуси часто ляскають крилами – потеплішає.
Іменини 11 грудня
День ангела (іменини) сьогодні, 11 грудня, святкують: Анастасія, Андрій, Ганна, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Леонід, Марія, Микола, Михайло, Наум, Олексій, Павло, Пилип.
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