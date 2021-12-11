11 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

11 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

До Нового року залишилося 20 днів.

Який сьогодні день

У суботу, 11 грудня, в світі відзначають Міжнародний день гір, Міжнародний день танго та Всесвітній день хворого на бронхіальну астму.

11 грудня в світі відзначають Міжнародний день гір / pixabay.com

Пам'ятні дати 11 грудня

361 — Флавій Клавдій Юліан вступив у Константинополь як єдиний імператор Римської імперії.

1648 — вночі повстанці захопили київський замок. Початок козацького повстання на Київщині.

1769 — у Великій Британії запатентували жалюзі.

1815 — сенат США створює спеціальний комітет з фінансів і єдину національну валюту — долар США.

1866 — стартувала перша трансатлантична вітрильна регата.

1894 — У Парижі відкрили першу у світі автовиставку, у якій взяли участь 9 фірм.

1899 — англо-бурська війна: У битві при Магерфонтейном бури на чолі з генералом Пітом Кроньє завдати поразки британцям під командуванням лорда Метуена, що намагалися зняти облогу з Кімберлі.

1914 — у Києві за зв'язки з австрійським урядом російська поліція заарештувала українського історика Михайла Грушевського.

1937 — Сталін у Великому театрі (Москва) вимовив крилату фразу: "Депутат — слуга народу".

1941 — Третій Рейх та Італія оголосили війну США.

1946 — американський мільярдер і філантроп Джон Рокфеллер подарував 18 акрів землі у Нью-Йорку для будівництва штаб-квартири ООН;

— при ООН створили Дитячий фонд — ЮНІСЕФ;

— у Великій Британії запатентували перший програмувальний комп'ютер.

1963 — Френк Сінатра заплатив викуп у $240 тисяч за свого сина.

1981 — лондонський Біг Бен зупинився від холоду о 12:27.

1994 — російські війська вторглися в Чечню.

2013 — невдала спроба розгону Євромайдану у Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції.

Церковне свято сьогодні 11 грудня

11 грудня православна церква вшановує пам’ять преподобного мученика і сповідника Стефана Нового.

За переказами, преподобний мученик Стефан Новий народився 750 року в Константинополі від благочестивих батьків, за їхніми молитвами. Сама Пресвята Богородиця з’явилася матері його і обіцяла, що у неї буде син, як вона і просила. Зростаючи, юнак показав себе досить ґречним і особливо полюбив читання творів св. Іоанна Златоуста. Батьки віддали його в пустель на гору Авксентієву, в Віфінії, до старця Іоанна. Стефан прославився подвигами, а біля печери, де він жив, утворилася обитель.

pravoslavye.org.ua

Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися, краще стримувати свої емоції і бути розсудливими.

Не можна прибирати дім ввечері, щоб не відсвяткувати Різдво з нечистю.

Не варто займати нічого сусідам, тому що можна віддати своє щастя. Не робіть винятків навіть для цукру, солі і хліба.

Прикмети і традиції на 11 грудня

Цього дня у давнину вшановували сойку — невелику пташку з яскравим оперенням, широким чубчиком на голові та довгим хвостом. Звідси і назва цього дня - Сойчин день. На Русі говорили, якщо цього дня сойка прилетить до вікна і почне кричати, то це добрий знак. Мудрий чоловік, почувши такий сигнал, вийде з дому і піде за пташкою. Вважалося, що сойка може показати дорогу на щастя.

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Селяни також підходили до колодязя і слухали воду: якщо чули брязкіт — можна було чекати на прибуток, а якщо тиша стояла — на успіх не варто було розраховувати.

Також у Сойчин день ворожили на монетах. Для цього в найближчу кучугуру кидали жменю монет, а потім діставали їх звідти одна за одною. Якщо першою траплялася найбільша з кинутих монет, можна було розраховувати на успіх у справах, а якщо найдрібніша — навпаки, не треба було чекати доходу.

Швидка відлига – до довгих морозів.

Сухо і холодно – до сухого і спекотного літа.

Пічна зола швидко гасне – буде тепло.

Гуси часто ляскають крилами – потеплішає.

Іменини 11 грудня

День ангела (іменини) сьогодні, 11 грудня, святкують: Анастасія, Андрій, Ганна, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Леонід, Марія, Микола, Михайло, Наум, Олексій, Павло, Пилип.

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