11 липня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 11 липня, в православному календарі день перенесення мощей Кира та Івана. Вони були ранньохристиянськими святими, мучениками. Кир добре знав лікарську справу, але лікував християн безоплатно. Жив він у Олександрії в III столітті, коли імператором був Діоклетіан. Під час лікування Кир завжди закликав людей молитися, вірити в Бога та не грішити. Згодом він поїхав до монастиря в Аравії, де прийняв постриг. Там же до нього приєднався колишній воїн Іван.

Якось довідалися вони про ув'язнення побожної християнки Анастасії та її трьох доньок. Поїхали вони до єгипетського міста Канопі, де це сталося, щоб підтримати жінку. Побожних чоловіків самих схопили та довго мучили, намагаючись схилити до зречення Ісуса Христа. Але Кир та Іван залишалися непохитними в своїй вірі. За це їх убили мечем.

Сталося це 312 року. Тоді побожні християни забрали тіла мучеників та поховали їх у церкві святого Марка. Пройшло сто років і патріарх Олександрійський Кирило вирішив частину мощей перенести до міста Менути, де згодом була побудована церква на честь Кира та Івана

Прикмети 11 липня

Народні прикмети 11 липня / Фото: Pexels

Почала дозрівати чорниця — пора косити жито.

Худоба зібралася у групку — до негоди.

Багато шишок на сосні, чекайте на великий урожай вівса.

Що завтра не можна робити

Народні повір'я кажуть, що 11 липня не варто стригти маленьких дітей, тому що можна накликати проблеми зі здоров'ям. Не радять також і грати весілля, тому що інакше сімейне життя не буде щасливим. Не потрібно брати чи давати у борг гроші.

Що можна робити завтра

Цього дня серед наших предків було прийнято збирати кропиву, вірили, що ця рослина 11 липня має лікувальні властивості. З кропиви було прийнято плести волокна, ткати хрести. Віряни обов'язково молилися за захист від хвороб.

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