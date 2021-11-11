11 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

11 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Щоб сім’я була міцною і дружньою, 11 листопада всі її члени повинні зібратися разом.

Який сьогодні день

У четвер, 11 листопада, в світі відзначають Міжнародний день енергозбереження та Всесвітній день шопінгу.

В Анголі цього дня святкують День незалежності, у Латвії - День Лачплесіса, на Мальдівах - День Республіки, у Польщі - День незалежності, у Бельгії, Франції, Новій Зеландії - День перемир'я, у Великій Британії, Канаді, Австралії - День пам'яті загиблих у Першій світовій війні, у США - День ветеранів.

Пам'ятні дати 11 листопада

1830 — проголошена держава Бельгія.

1859 — у світ вийшла поема Тараса Шевченка "Марія".

1872 — в Одесі заснований Бессарабсько-Таврійський банк.

1889 — Вашингтон став 42-м штатом США.

1909 — почалося будівництво головної бази ВМС США на Перл-Гарборі.

1925 — вийшла перша пластинка Луї Армстронга.

1930 — запатентований газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда.

1940 — в США випущені перші автомобілі "Джип".

1972 — США закрили свою останню військову базу у Республіці В'єтнам.

1973 — Ізраїль і Єгипет підписали договір, що завершив війну між ними.

1987 — картина Ван Гога "Іриси" продана за рекордну суму — $53,6 млн.

Каритна Ван Гога "Іриси" / uk.wikipedia

Церковне свято сьогодні 11 листопада

11 листопада правослана церква вшановує пам’ять двох святих – Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянки. Слідом за покровителькою ткацтва і прядіння Параскевою П’ятницею, пов’язаною першою чергою з рослинним волокном (коноплею і льоном), 11 листопада відзначається Анастасія Овечниця і Авраамій Овчар.

Свята Анастасія жила у 3 столітті у Римі. Вона народилася в знатній родині, але рано осиротіла і виховувалась у жіночій християнській громаді під наставництвом старої Софії. У 20 років перед градоначальником Провом вона відкрито сповідувала віру в Христа і відкинула вимогу вклонитися язичницьким богам. Пров виставив дівчину оголеною перед народом, у відповідь Анастасія почала викривати градоначальника у гріхах. За це він наказав піддати її тортурам і стратити.

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Преподобний Аврамій Ростовський жив у 11 столітті на Русі. За переказами, він поставив собі хатину на озері Неро, де племена весь і міря поклонялися кам'яному ідолу бога Велеса. Одного разу преподобному з'явився апостол Іоанн Богослов, який дав йому жезл, увінчаний хрестом. Жезлом Аврамій розтрощив ідола і спорудив на цьому місці храм в ім'я Іоанна Богослова. Згодом святий навернув у віру багатьох язичників.

https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня​​​

Цей день не варто проводити в компанії малознайомих людей. Можливі сварки на рівному місці.

Дитину одну залишати не можна, інакше трапиться з нею неприємність.

Прикмети на 11 листопада

Святу Анастасію на Русі вважали заступницею овець, а святого Аврамія - покровителем вівчарів, які цього дня справляли своє свято.

Пастухів на Аврамія пригощали всім селом. Жінки приносили їм гостинці — пироги зі свіжого борошна. Говорили, що завдяки такому подарунку вівці будуть здорові та збережені. Самі ж вівчари влітку, пасучи овець, ставили на деревах ікону святої Анастасії: говорили, що вона сама може вберегти свійських тварин від вовків.

У цей час стригли овець. Овечу шерсть пряли, та якщо з ниток в'язали теплі шкарпетки і рукавиці чи ткали теплі тканини для зимового одягу.

Перш ніж приступити до стрижки овець, потрібно взяти клаптик вовни і вкласти його в ножиці, щоб задобрити злих духів.

Якщо вовки нишпорять по полях, то буде біда. Можливий неврожай, голод чи війна.

Щоб сім’я була міцною і дружньою, 11 листопада всі її члени повинні зібратися разом.

Небо має чистий яскраво-блакитний колір - буде хороша погода

Якщо навколо місяця утворюється червоне коло — слід чекати на мокрий сніг із вітром.

Якщо листя з дерев нечисто опаде — буде сувора зима.

Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене — тепла осінь.

Pexels

Іменини 11 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 11 листопада, святкують: Анастасія, Андрій, Ганна, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Михайло, Леонід, Марія, Микола, Олексій, Павло, Пилип.

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