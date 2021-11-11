11 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Щоб сім’я була міцною і дружньою, 11 листопада всі її члени повинні зібратися разом.
Який сьогодні день
У четвер, 11 листопада, в світі відзначають Міжнародний день енергозбереження та Всесвітній день шопінгу.
В Анголі цього дня святкують День незалежності, у Латвії - День Лачплесіса, на Мальдівах - День Республіки, у Польщі - День незалежності, у Бельгії, Франції, Новій Зеландії - День перемир'я, у Великій Британії, Канаді, Австралії - День пам'яті загиблих у Першій світовій війні, у США - День ветеранів.
Пам'ятні дати 11 листопада
- 1830 — проголошена держава Бельгія.
- 1859 — у світ вийшла поема Тараса Шевченка "Марія".
- 1872 — в Одесі заснований Бессарабсько-Таврійський банк.
- 1889 — Вашингтон став 42-м штатом США.
- 1909 — почалося будівництво головної бази ВМС США на Перл-Гарборі.
- 1925 — вийшла перша пластинка Луї Армстронга.
- 1930 — запатентований газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда.
- 1940 — в США випущені перші автомобілі "Джип".
- 1972 — США закрили свою останню військову базу у Республіці В'єтнам.
- 1973 — Ізраїль і Єгипет підписали договір, що завершив війну між ними.
- 1987 — картина Ван Гога "Іриси" продана за рекордну суму — $53,6 млн.
Церковне свято сьогодні 11 листопада
11 листопада правослана церква вшановує пам’ять двох святих – Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянки. Слідом за покровителькою ткацтва і прядіння Параскевою П’ятницею, пов’язаною першою чергою з рослинним волокном (коноплею і льоном), 11 листопада відзначається Анастасія Овечниця і Авраамій Овчар.
Свята Анастасія жила у 3 столітті у Римі. Вона народилася в знатній родині, але рано осиротіла і виховувалась у жіночій християнській громаді під наставництвом старої Софії. У 20 років перед градоначальником Провом вона відкрито сповідувала віру в Христа і відкинула вимогу вклонитися язичницьким богам. Пров виставив дівчину оголеною перед народом, у відповідь Анастасія почала викривати градоначальника у гріхах. За це він наказав піддати її тортурам і стратити.
Преподобний Аврамій Ростовський жив у 11 столітті на Русі. За переказами, він поставив собі хатину на озері Неро, де племена весь і міря поклонялися кам'яному ідолу бога Велеса. Одного разу преподобному з'явився апостол Іоанн Богослов, який дав йому жезл, увінчаний хрестом. Жезлом Аврамій розтрощив ідола і спорудив на цьому місці храм в ім'я Іоанна Богослова. Згодом святий навернув у віру багатьох язичників.
Що не можна робити цього дня
- Цей день не варто проводити в компанії малознайомих людей. Можливі сварки на рівному місці.
- Дитину одну залишати не можна, інакше трапиться з нею неприємність.
Прикмети на 11 листопада
Святу Анастасію на Русі вважали заступницею овець, а святого Аврамія - покровителем вівчарів, які цього дня справляли своє свято.
Пастухів на Аврамія пригощали всім селом. Жінки приносили їм гостинці — пироги зі свіжого борошна. Говорили, що завдяки такому подарунку вівці будуть здорові та збережені. Самі ж вівчари влітку, пасучи овець, ставили на деревах ікону святої Анастасії: говорили, що вона сама може вберегти свійських тварин від вовків.
У цей час стригли овець. Овечу шерсть пряли, та якщо з ниток в'язали теплі шкарпетки і рукавиці чи ткали теплі тканини для зимового одягу.
- Перш ніж приступити до стрижки овець, потрібно взяти клаптик вовни і вкласти його в ножиці, щоб задобрити злих духів.
- Якщо вовки нишпорять по полях, то буде біда. Можливий неврожай, голод чи війна.
- Щоб сім’я була міцною і дружньою, 11 листопада всі її члени повинні зібратися разом.
- Небо має чистий яскраво-блакитний колір - буде хороша погода
- Якщо навколо місяця утворюється червоне коло — слід чекати на мокрий сніг із вітром.
- Якщо листя з дерев нечисто опаде — буде сувора зима.
- Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене — тепла осінь.
Іменини 11 листопада
День ангела (іменини) сьогодні, 11 листопада, святкують: Анастасія, Андрій, Ганна, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Михайло, Леонід, Марія, Микола, Олексій, Павло, Пилип.
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