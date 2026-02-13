ТСН у соціальних мережах

1+1 media разом з партнерами передадуть 1 млн грн Гераскевичу після дискваліфікації з Олімпіади-2026

Медіагрупа 1+1 media разом із партнерськими проєктами ухвалила рішення підтримати Владислава Гераскевича після його усунення від старту на Олімпіаді-2026. Спортсмен отримає 1 млн грн премії.

Софія Бригадир
Скелетоніст Владислав Гераскевич

Скелетоніст Владислав Гераскевич / © Associated Press

Медіагрупа 1+1 media оголосила про передачу 1 млн грн українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу, якого дискваліфікували перед першим заїздом на зимових Олімпійських іграх Мілан–Кортіна 2026.

Про це повідомила Яна Ляхович, керівниця департаменту корпоративних та інтегрованих комунікацій «1+1 media».

1+1 media разом із платформою Київстар ТБ та телеканалом «1+1 Україна» передасть спортсмену 1 млн грн, підкресливши, що «щоб мати золоту медаль, нам не потрібен МОК» та додавши, що «памʼять, сміливість, позиція — набагато важливіші за нагороди».

Раніше про премію в 1 млн грн для Гераскевича оголосив monobank. Співзасновник банку Олег Гороховський заявив, що спортсмен «гідна людина, видатний спортсмен і справжній патріот України».

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував Владислава Гераскевича, заявивши, що він порушив заборону на використання «шолома пам’яті» з портретами понад двох десятків українських спортсменів, убитих російськими окупантами.

МОК оприлюднив свою офіційну позицію щодо усунення українського скелетоніста від участі в Іграх-2026.

Сам Гераскевич різко не погодився з рішенням і публічно заявив про це. Він також подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

На дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026 уже відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагородив скелетоніста орденом Свободи.

