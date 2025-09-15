Pluses Partners Awards 2025 / © 1+1 media

12 вересня 1+1 media провела церемонію нагородження Pluses Partners Awards 2025 — спеціальної премії, в межах якої компанія відзначила своїх рекламодавців у спонсорстві, прямій рекламі та ОТТ.

Захід відбувся вперше за час повномасштабного вторгнення, а до цього 1+1 media відзначала найкращих рекламодавців щороку. Лейтмотив події у 2025-му — вдячність за стійкість і партнерство в турбулентні часи.

“Цьогоріч ми вирішили відновити традицію, яка гуртує навколо спільних цінностей. За час великої війни зміни торкнулися кожного бізнесу, однак потреба обʼєднуватися та підтримувати одне одного стала ще важливішою. Тому в єдності, створюючи українське для українців, з великою вдячністю рухаємося далі”, — зазначив Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

Загалом було відзначено 22 компанії: 5 медіаагенцій, 5 партнерів у категорії “Пряма реклама”, 4 — у категорії “Спонсорство” та 3 — у новій категорії “ОТТ”. Крім цього, 6 компаній отримали особливі відзнаки як Партнери року.

“1+1 media — мультиплатформенна компанія, яка, крім телебачення, має потужні диджитал ресурси, партнерську платформу Київстар ТБ, тож закономірно, що й наша премія охоплює нові категорії. 12 років тому, коли ми вперше вирішили проводити таку камерну церемонію, ключовим завданням було — сказати “Дякую” нашим партнерам. Це стало доброю традицією, але COVID19 і велика війна відтермінували нашу наступну зустріч. Сьогодні нам вдалося зібратися разом, і сказати “Дякую” за партнерство та стійкість. Сподіваємося, що наша співпраця буде довгостроковою і плідною”, — зазначив Валерій Варениця, комерційний директор 1+1 media.

Серед медіаагенцій відзнаку Pluses Partners Awards отримали такі компанії: WPP Media (Потенціал року), Publicis Groupe Ukraine (Прогрес року), RAZOM GROUP (Агентство року в ОТТ), The Story Lab Ukraine (Агентство року у Спонсорстві), OMD Optimum Media (Агентство року у Прямій рекламі).

Олександр Жданов, СЕО компанії “Сиріус Медіа”, що є ексклюзивним партнером-селлером 1+1 media, відзначив партнерів у категорії “Пряма реклама” МХП (Повернення року), Farmak (Стабільність року), L'Oréal Україна (Прогрес року), Хенкель Україна (Клієнт року).

“Лінійне телебачення вже багато років залишається основою Телевізійного бізнесу, найпотужнішим медіа, за допомогою якого формуються довіра та знання бренду. Саме телебачення вміє масштабувати та робити бренди по-справжньому масовими. Тому на Pluses Partners Awards ми відзначили тих рекламодавців, які найефективніше використовують це медіа. Їх сміливі рішення, креативність та інвестиції у розвиток брендів є прикладом для всієї індустрії”, — додав Олександр Жданов.

Катерина Кудрицька, керівниця компанії-партнера “Глобал Медіа Плюс”, що займається продажем інтеграційного спонсорства на каналах 1+1 media, вручила відзнаки таким партнерам: КОМО (Повернення року), MOYO (Новачок року), Королівський смак (Клієнт року), «БХФЗ» (Прогрес року).

“Pluses Partners Awards — це подія, яка об’єднує тих, хто творить зміни, рухає ринок та формує простори для майбутнього. Адже саме завдяки партнерствам з брендами народжуються нові ідеї, відбуваються проєкти та отримують підтримку ініціативи, які змінюють реальність. Ваша участь та підтримка – це жест довіри та готовність вкладати у спільне майбутнє. І ми хочемо подякувати тим, хто допомагає нам продовжувати створювати якісний контент навіть у найскладніші часи”, — звернулася до партнерів Катерина Кудрицька.

Дебютною категорією PPA цьогоріч стала “ОТТ-реклама”, де Ігор Полосьмак, заступник комерційного директора, відзначив найбільших рекламодавців у цьому сегменті: Slots City/Beton (Прогрес року), Carlsberg Ukraine (Клієнт року), та King Group (Новачок року).

“Ми дуже пишаємося тим, що 1+1 media — це не просто телегрупа, а компанія, яка виготовляє класний контент і максимально розвиває технології доставки цього контенту до глядача. У своєму портфоліо ми маємо національні телеканали з прекрасним покриттям, YouTube-канали, які генерують мільярди переглядів, а ще — партнерську платформу Київстар ТБ. Саме цей симбіоз дозволяє нам рухатися нога в ногу з сучасними трендами і модернізувати власні сервіси та, загалом, покращувати український медіаринок”, — резюмував Ігор.

Насамкінець, Ярослав Пахольчук та Валерій Варениця відзначили компанії, які стали Партнерами року та співпрацюють з 1+1 media в максимально широкому сегменті. Серед таких компаній, які здобули особливе гран-прі премії: dentsu Ukraine, FAVBET, Delta Medical, Mastercard, Укрзолото, МЕДІА БАЛАНС.

Також Валерій з Ярославом презентували програму лояльності 1+1 media “Плюсуємо партнерство”, яка включає підтримку ініціатив з корпоративної соціальної відповідальності, а також:

Колаборації, які допоможуть масштабувати проєкти

Запрошення за лаштунки зйомок програм, шоу та фільмів

Екскурсії знімальними майданчиками та студіями для працівників і партнерів

Участь в екслюзивних подіях і заходах, партнерами яких є 1+1 media

Крім цього, особливою подією для рекламодавців стала можливість відчути себе у телешоу — гості зіграли кілька раундів “Клубу 1%” разом з ведучим 1+1 Україна Тімуром Мірошниченко. А з Дарією Петрожицькою, Юрієм Ткачем та Олександром Педаном — гості спробували свої сили в грі “Я люблю Україну” від ТЕТ.

Премія Pluses Partners Awards проводилася вже впʼяте.