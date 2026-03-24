11 областей під вогнем, вбиті люди та десятки поранених: Росія атакувала великі обласні центри України (фото, відео)

Комбінована атака РФ по Україні 24 березня.

Реклама

Російські війська 24 березня завдали комбінованого удару по території України. Жахливі наслідки фіксують в 11 областях. Чотири людини загинуло, близько 10 людей дістали поранення. Серед потерпілих — діти.

Що відомо про обстріл України — читайте далі у матеріалі ТСН.ua.

Росіяни вбили людину у Запоріжжі

Вночі 24 березня армія РФ завдала комбінованого удару ракетами й дронами по Запоріжжю. Спершу повідомлялося, що внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє — дістали поранення. Також відомо, що пошкоджені житлові будинки, магазин і промисловий об’єкт.

Реклама

У ДСНС України повідомили, що через ворожу атаку у Запоріжжі за однією адресою загорілася багатоповерхівка, а за іншою — житловий будинок зазнав часткових руйнувань. Виникла пожежа. Крім того, зайнялися вантажні та легкові автомобілі.

Згодом кількість потерпілих зросла до семи. Усім надається допомога.

Запоріжжя / © ДСНС

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, інформація уточнюється. Наразі відповідні служби працюють на місцях з метою ліквідації наслідки обстрілу.

Через удар РФ постраждала родина переселенців. Дівчину забрала «швидка», а її чоловіка врятувати не вдалося. За словами мешканців, це хороші люди, молода сім’я. Дітей в них немає.

Реклама

Запоріжжя

Жінка, яка намагалася допомогти потерпілим сусідам, розповіла про удар. Вона почула крик дівчини з 60-ї квартири.

«Я хотіла зайти, але двері поперек лягли, не зайдеш. І дим такий… Вискочила, побігла сходами, там рятувальники. Вони побігли. Дівчину витягли, а хлопець загинув. Подружжя, переселенці. Знімали квартиру», — зазначила жінка.

Станом на 10:00 кількість потерпілих у Запоріжжі становить дев’ять осіб.

Запоріжжя

«За попередніми даними, загинув 32-річний чоловік. Ще 9 людей отримали травми: три жінки віком 31, 39 та 69 років та шестеро чоловіків віком від 48 до 65 років. Їм надається необхідна медична допомога», — повідомляє ДСНС.

Реклама

Зарнку 24 березня РФ завдала повтороного удару по Запоріжжю. Спалахнула пожежа на АЗС. Поранення зазнав 50-річний чоловік.

Запоріжжя

Через атаку на Полтаву загинули люди

Російські війська вночі 24 березня атакували житлові будинки у Полтаві та області. Повітряна тривога тривала понад вісім годин, повідомлялося про велику кількість ударних безпілотників у районі міста. Усе це супроводжувалося серією потужних вибухів.

За попередніми даними, загинули двоє людей. Щонайменше одинадцять отримали поранення. Серед постраждалих є дитина.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, готель і виробничі об’єкти. Виникли пожежі, які рятувальники ліквідували. На місцях продовжують працювати екстрені служби. Через руйнування частково обмежено рух транспорту.

Реклама

Полтавщина / © Управління ДСНС у Полтавській області

Полтавщина

Зранку РФ вдарила по Херсону, є жертва

Вранці російські війська обстріляли центральну частину Херсона — під удар потрапив житловий сектор. Унаслідок обстрілу загинув мирний мешканець у власному будинку, його тіло рятувальники дістали з-під завалів.

«Поранення отримали 64-річна жінка та 65-річний чоловік. Вони дістали контузії, мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Постраждала у стані середньої тяжкості доставлена до лікарні та перебуває під наглядом медиків», — деталізували у Херсонській МВА.

Протягом минулої доби під вогнем також перебували інші населені пункти громади, зокрема Херсон, Садове, Зеленівка та Комишани, росіяни били артилерією та дронами. Чотири людини постраждало. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, освітній заклад, гуртожиток, готель та офісні приміщення.

Харків та область під атакою БпЛА: росіяни вгатили по потягу

У вівторок, 24 березня, росіяни продовжии тероризувати місто Харків.

Реклама

Мер міста Ігор Терехов, поінформував, що є падіння ворожого дрону у Слобідському районі, без детонації. Уточнюється, що влучання сталося на відкриту територію. На щастя, без постраждалих та руйнувань.

«Зафіксовано влучання ворожого дрону „Молнія“ у Слобідському районі — наслідки уточнюємо», — додав він.

Пізніше показали наслідки удару РФ по потягу. Там загинула людина, є постраждалі.

Влучання сталося по електропотягу сполученням «Слатине-Харків». За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине.

Реклама

На місці загинув 61-річний пасажир. Машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес.

Наразі на місці події працюють усі служби.

Удар по потягу у Харкові / © Харківська обласна прокуратура

За даними ОВА, унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинула одна людина. Ще троє — зазнали стресових реакцій.

У селищі Слатине Дергачівської громади загинув 60-річний чоловік, також там двоє 43-річних чоловіків отримали гостру реакцію на стрес. У селі Рясне Золочівської громади подібний стан зафіксовано у 30-річної жінки.

Реклама

Окрім цього, противник атакував безпілотниками Немишлянський район міста Харків.

Протягом доби ворог активно застосовував різні види озброєння по території Харківської області: сім керованих авіабомб, чотири БпЛА типу «Герань-2», шість безпілотників «Молнія», шість FPV-дронів, а також десять БпЛА невстановленого типу.

Унаслідок атак зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура:

у Харкові — постраждало дорожнє покриття;

у Богодухівському районі — пошкоджено два приватні будинки та автомобіль у селищі Золочів;

у Куп’янському районі — постраждав автомобіль екстреної медичної допомоги в селі Плоске;

в Ізюмському районі — пошкоджено близько двадцяти приватних будинків у селі Оскіл, а також житлові будинки та господарські споруди в Ізюмі та селі Липчанівка, окрім того зазнала руйнувань будівля агропідприємства в селі Бугаївка;

у Харківському районі — зафіксовано пошкодження магазину в Дергачах, двох приватних будинків, автомобілів, гаража та господарчої споруди в селі Котляри, а також електропотяга в Слатиному;

у Чугуївському районі пошкоджено дах житлового будинку в селі Хотімля та електромережі в селі Кирилівка.

Харківщина

Росія гатить по цивільних на Сумщині: чимало постраждалих

Як інформує Сумська ОВА, станом на ранок 24 березня внаслідок російських обстрілів є постраждалі серед цивільного населення:

Реклама

у Глухівській громаді через удар ворожого дрона постраждала п’ятирічна дівчинка, у неї зафіксовано гостру реакцію на стрес;

у Тростянецькій громаді внаслідок атаки безпілотника травмовано 59-річного чоловіка;

у Сумській громаді через влучання БпЛА в автомобіль поранення отримали 13-річний хлопчик та його 45-річний батько, а також постраждав 65-річний водій маршрутки після удару дрона.

Протягом доби, з ранку 23 до ранку 24 березня, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 28 населених пунктах у 17 громадах області. Найінтенсивніші удари зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.

Під вогнем опинилися громади, зокрема Сумська, Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Шосткинська, Ямпільська, Новослобідська, Великописарівська, Тростянецька та Охтирська.

Ворог застосовував широкий спектр озброєння: міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру:

Реклама

у Глухівській громаді — постраждали приватні й багатоквартирні будинки, заклад освіти та адміністративна будівля;

у Тростянецькій — зазнали ушкоджень медичний і освітній заклади, магазин та інші нежитлові приміщення.

У Сумській громаді — знищено легковий автомобіль, пошкоджено житловий будинок, інші об’єкти цивільної інфраструктури та транспорт;

у Миколаївській селищній і Білопільській громадах пошкоджено приватні будинки;

в Есманьській громаді є зруйновані житлові будинки;

у Шосткинській громаді пошкоджено як житлові, так і нежитлові будівлі.

Поранена людина на Дніпропетровщині

Через атаку РФ на Дніпропетровщину поранень дістала одна людина. Наслідки є:

на Нікопольщині — потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Понівечені оселі;

на Синельниківщині — під ударом були Шахтарське, Васильківська і Слов’янська громади. Виникла пожежа. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктура. Поранення дістала 76-річна жінка, її госпіталізували. Стан — середньої тяжкості.

Удар по Дніпропетровщині

Неспокійна ніч на Черкащині

У Черкаській ОВА зазначили, що до ранку на території області тривала повітряна тривога. В небі над Черкащиною оборонці збили два ворожі БпЛА.

«Минулось без потерпілих. Шкоди від падіння уламків, за попередніми даними, теж немає», — поінформував голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Обстеження території триває.

Реклама

Миклаївщина під ворожим вогнем

Вночі та зранку 24 березня росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку на область. Велася бойова робота. На щастя, інформації щодо постраждалих та пошкоджень немає.

У Миколаївському районі РФ пʼять разів атакувала FPV-дронами Очаківську громаду. Без потерпілих.

Скільки цілей збила ППО

У ніч проти 24 березня армія РФ здійснила масований комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України. Для атаки були використані ударні безпілотники, а також ракети повітряного і наземного базування. За даними Повітряних сил, було зафіксовано 426 засобів повітряного нападу, зокрема:

7 балістичних ракет типу «Іскандер-М/С-400» (пуски з Курської області РФ й тимчасово окупованої частини Донеччини);

18 крилатих ракет Х-101 (з району Каспійського моря);

5 крилатих ракет «Іскандер-К» (Брянська область РФ);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31 (Курська область рф і ТОТ Донеччини);

392 ударні БпЛА різних типів, серед яких Shahed, «Гербера», «Італмас» та інші (пуски з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також ТОТ Криму; близько 250 — «Шахеди»).

Реклама

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 попередньо знищено або подавлено 390 повітряних цілей: 25 ракет і 365 безпілотників, з них: 18 крилатих ракет Х-101; 5 крилатих ракет «Іскандер-К»; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69; 365 БпЛА різних типів.

Водночас зафіксовано влучання 6 ракет і 27 ударних дронів у 22 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще у 10 місцях.

Дані щодо трьох ворожих ракет уточнюються.

Реклама

Атака не завершена — у повітрі залишаються ворожі безпілотники. Не ігноруйте сигнали тривоги та дотримуйтесь правил безпеки.

Реакція Зеленського

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, наразі тривають відновлювальні роботи після нічної масованої атаки РФ у різних регіонах України. Загалом наслідки ударів зафіксовані в 11 областях. Відомо про чотирьох загиблих. Ще десятки людей дістали поранення, серед них — діти.

Український лідер наголосив, що загалом було понад 390 ударних дронів і 34 ракети різних типів — балістичні, крилаті, керовані авіаційні.

«І ці цифри однозначно говорять про те, що потрібно більше захисту життя від російських ударів», — акцентував лідер держави.

Реклама

Глава держави підкреслив необхідність посилення підтримки України, своєчасного виконання домовленостей щодо протиповітряної оборони та розвитку виробництва ракет для ППО в Європі, щоб ефективно протидіяти загрозам.

Окремо він подякував усім, хто допомагає зміцнювати захист українського неба.