11-річна дівчинка стояла на даху висотки: рятувальники 4 години заспокоювали та спускали дитину

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У Харкові 11-річна дівчинка перебувала на даху недобудованої багатоповерхівки. Вона стояла на висоті восьмого поверху й перебувала в глибокій емоційній кризі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

До місця події прибули рятувальники ДСНС і поліція, які понад чотири години намагалися допомогти дівчинці. Коли вдалося заспокоїти дитину, фахівці обережно спустили дівчинку на землю за допомогою мотузок та спецобладнання. Її передали медикам.

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ДСНС наголошує на важливості уважного ставлення до стану дітей: часто вони не можуть самостійно впоратися з почуттями, тому потребують підтримки дорослих.

Дата публікації 09:44, 28.06.25 Кількість переглядів 45 У Харкові рятувальники зняли з даху багатоповерхівки 11-річну дівчинку

Нагадаємо, на Волині 13-річний хлопець наклав на себе руки після тривалих знущань з боку батька. Чоловік проголосив себе «сповідником віри» та піддавав дитину побоям, залякуванням і психологічному тиску. За це його засудили до 8 років ув’язнення.

А на Вінниччині 13-річний підліток зазнав термічних опіків через ураження електрострумом. Хлопчик виліз на вагон-цистерну потяга, що не рухався, та вхопився за високовольтну лінію, в результаті чого отримав опіки.

Раніше ми писали, що в Одесі трагічно загинула 7-річна дівчинка — її знайшли вбитою в коробці біля будинку. Підозрюваним виявився 31-річний сусід.

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