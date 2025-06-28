ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Порятунок дитини

Порятунок дитини / © ДСНС

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
10k
Час на прочитання
1 хв
Порятунок дитини

11-річна дівчинка стояла на даху висотки: рятувальники 4 години заспокоювали та спускали дитину

Дитина стояла на восьмому поверсі недобудови й могла впасти будь-якої миті.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир

У Харкові 11-річна дівчинка перебувала на даху недобудованої багатоповерхівки. Вона стояла на висоті восьмого поверху й перебувала в глибокій емоційній кризі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

До місця події прибули рятувальники ДСНС і поліція, які понад чотири години намагалися допомогти дівчинці. Коли вдалося заспокоїти дитину, фахівці обережно спустили дівчинку на землю за допомогою мотузок та спецобладнання. Її передали медикам.

ДСНС наголошує на важливості уважного ставлення до стану дітей: часто вони не можуть самостійно впоратися з почуттями, тому потребують підтримки дорослих.

Нагадаємо, на Волині 13-річний хлопець наклав на себе руки після тривалих знущань з боку батька. Чоловік проголосив себе «сповідником віри» та піддавав дитину побоям, залякуванням і психологічному тиску. За це його засудили до 8 років ув’язнення.

А на Вінниччині 13-річний підліток зазнав термічних опіків через ураження електрострумом. Хлопчик виліз на вагон-цистерну потяга, що не рухався, та вхопився за високовольтну лінію, в результаті чого отримав опіки.

Раніше ми писали, що в Одесі трагічно загинула 7-річна дівчинка — її знайшли вбитою в коробці біля будинку. Підозрюваним виявився 31-річний сусід.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie