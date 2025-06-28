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11-річна дівчинка стояла на даху висотки: рятувальники 4 години заспокоювали та спускали дитину
Дитина стояла на восьмому поверсі недобудови й могла впасти будь-якої миті.
У Харкові 11-річна дівчинка перебувала на даху недобудованої багатоповерхівки. Вона стояла на висоті восьмого поверху й перебувала в глибокій емоційній кризі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
До місця події прибули рятувальники ДСНС і поліція, які понад чотири години намагалися допомогти дівчинці. Коли вдалося заспокоїти дитину, фахівці обережно спустили дівчинку на землю за допомогою мотузок та спецобладнання. Її передали медикам.
ДСНС наголошує на важливості уважного ставлення до стану дітей: часто вони не можуть самостійно впоратися з почуттями, тому потребують підтримки дорослих.
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