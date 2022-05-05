11-річний Максим з Покровська зібрав гроші на 20 бронежилетів для ЗСУ / Національна поліція України

11-річний хлопчик-переселенець у Чернівцях зібрав гроші на 20 бронежилетів та тепловізор для ЗСУ

11-річний хлопчик-переселенець у Чернівцях зібрав гроші на 20 бронежилетів та тепловізор для ЗСУ

11-річний Максим з Покровська, який зараз мешкає в Чернівцях, збирає кошти, аби допомогти українським захисникам.

Хлопчику за підтримки дорослих за місяць вже вдалося відправити військовим ЗСУ понад 20 бронежилетів, 5 розгрузок, одяг, оптичні прилади та гроші на лікування поранених.

Про юного помічника розповіли у пресслужбі Нацполіції України.

Щоб заробити гроші для армії, Максим написав оголошення про пошук роботи та за символічну суму допомагав сусідам виносити сміття, приносив питну воду та ходив за покупками.

"Якось мені написав солдат і сказав, що хоче зробити дружині подарунок. Він попросив мене придбати квіти й доставити його дружині. Коли ми прийшли до жінки, вона не могла повірити, що ті квіти – для неї. А потім розплакалася від несподіванки", - розповідає хлопчик.

Максимко по-дитячому щиро тішиться своїми успіхами, а ще місяць тому він мріяв заробити кошти для придбання бодай одного бронежилета, який врятує життя українському бійцю.

"Зізнається: через своє оголошення про пошук роботи він познайомився з багатьма хорошими людьми, завдяки яким йому вдалося відправити на передову понад 20 бронежилетів, 5 розгрузок, тепловізор і пристрій нічного бачення. Крім цього, разом з мамою школяр переказав частину коштів на придбання одягу захисникам, а також на реабілітацію військовослужбовця, який через поранення втратив ногу", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, у Дніпрі малюнки хлопчика із аутизмом допомогли купити вже десятки бронежилетів для українських воїнів.

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