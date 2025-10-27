ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
389
1 хв

11-річну дитину пустили за кермо скутера на Рівненщині: усе закінчилося трагедією

Маленький скутерист загинув внаслідок зіткнення з мотоциклом, за кермом якого був 17-річний підліток.

Світлана Несчетна
ДТП

ДТП / © Прес-служба МВС

11-річний скутерист загинув внаслідок ДТП на Рівненщині. Слідство встановило, що він зіткнувся з мотоциклом, за кермом якого був 17-річний підліток.

Про це повідомила поліія Рівненської області у Facebook.

«Наразі відомо, що відбулося зіткнення мотоцикла Loncin під керуванням 17-річного місцевого жителя та скутера Yamaha, водієм якого був 11-річний односелець», — йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП малолітній керманич отримав тяжкі травми та під час надання реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої.

17-річного водія мотоцикла Loncin та його 16-річну пасажирку медики з травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні.

ДТП на Рівненщині

Встановлено, що ніхто з хлопців не мав права керувати транспортом.

Нагадаємо, днями на Київщині в селі Мигалки трапилася ДТП, у якій загинув 14-річний підліток і шестеро неповнолітніх травмувалися. За кермом автомобіля Opel був 15-річний підліток. Деталі цієї трагедії шокують.

389
