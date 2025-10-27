- Дата публікації
11-річну дитину пустили за кермо скутера на Рівненщині: усе закінчилося трагедією
Маленький скутерист загинув внаслідок зіткнення з мотоциклом, за кермом якого був 17-річний підліток.
11-річний скутерист загинув внаслідок ДТП на Рівненщині. Слідство встановило, що він зіткнувся з мотоциклом, за кермом якого був 17-річний підліток.
Про це повідомила поліія Рівненської області у Facebook.
«Наразі відомо, що відбулося зіткнення мотоцикла Loncin під керуванням 17-річного місцевого жителя та скутера Yamaha, водієм якого був 11-річний односелець», — йдеться у повідомленні.
Унаслідок ДТП малолітній керманич отримав тяжкі травми та під час надання реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої.
17-річного водія мотоцикла Loncin та його 16-річну пасажирку медики з травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні.
Встановлено, що ніхто з хлопців не мав права керувати транспортом.
