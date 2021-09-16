11 років в колонії суворого режиму: окупанти залишили в силі вирок кримчанину Яцкіну

11 років в колонії суворого режиму: окупанти залишили в силі вирок кримчанину Яцкіну

Адміністрація СІЗО Сімферополя не реагує на його письмові заяви про необхідність проведення йому медичного обстеження ноги.

В окупованому Криму пройшло виїзне засідання так званого "Третього апеляційного суду загальної юрисдикції", на якому вирок стосовно політв'язня Івана Яцкіна - 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму - залишили в силі.

Про це у четвер, 16 вересня, повідомив адвокат Микола Полозов.

"Суд апеляційної інстанції" залишив у силі вирок суду першої інстанції - 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму", - написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, засідання проходило в закритому режимі, у зв'язку з наявністю у справі державної таємниці. На оголошення резолютивної частини судового рішення не допустили дружину Івана Яцкіна, з якою він буквально тиждень тому в умовах СІЗО офіційно уклав шлюб.

За словами адвоката, до початку судового засідання йому вдалося поспілкуватися з Яцкіним. Він повідомив, що адміністрація СІЗО Сімферополя не реагує на його письмові заяви про необхідність проведення йому медичного обстеження ноги.

"Він страждає серйозним судинним захворюванням, у результаті якого на нозі відкривається трофічна виразка і нога фактично заживо гниє. За таких обставин одними знеболювальними або паліативними формами лікування, типу антикоагулянтів, уже не обійтися. Необхідне повноцінне медичне обстеження і, можливо, оперативне втручання, інакше є ризик втратити ногу", - пояснив адвокат.

Також, зазначив він, Яцкін змушений щодня ходити по сходах на прогулянку, від якої він не може відмовитися. "Це вам не Лефортово", - заявляють співробітники СІЗО.

Крім того, розповів Полозов, його підзахисний повідомив, що в камері з ним знаходиться український військовий Швиденко.

"Спільно з ним утримують у камері полковника Збройних сил України на прізвище Швиденко. За словами Івана Григоровича, його обвинувачують в організації якоїсь диверсії в Криму у 2016 році. І він був затриманий у липні поточного року, про його долю нікому не відомо", - зазначив адвокат.

За його словами, попри те, що вирок залишили в силі, Яцкін не втрачає присутності духу і на засідання суду прийшов у футболці зі стилізованим зображенням Герба України, яку йому передала старша донька.

Нагадаємо:

В окупованому Криму до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму засудили українця Івана Яцкіна . Окупанти інкримінують українцю "збір та передачу Україні інформації, що становить державну таємницю Росії".

. Окупанти інкримінують українцю "збір та передачу Україні інформації, що становить державну таємницю Росії". Міністерство закордонних справ України засудило вирок та закликало міжнародну спільноту відреагувати на це грубе порушення прав людини.

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