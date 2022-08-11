11 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

11 серпня 2022 року – четвер. 169-й день війни Росії проти України. 223-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

11 серпня - День кінетичного піску. Свято було створено 2020 року провідною компанією, яка виготовляє різні дитячі іграшки, Spin Master. Кінетичний пісок - чарівне і пластичне видовище, яке не залишить жодну дитину байдужою. Головна відмінність цієї іграшки в тому, що вона може прилипати до волосся та шкіри.

А ще 11 серпня - День пісочниці. Особливе дитяче свято, головна мета якого показати, що пісочниця - важливий елемент гри для кожної дитини. В піску діти можуть створювати різні форми, будувати замки. А це допомагає розвиватися.

11 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

11 серпня - Різдво Миколи Чудотворця / Фото: commons.wikimedia.org

11 серпня в церковному календарі – Різдво Миколи Чудотворця. Одне з найбільш шанованих християнських свят в Україні. Воно було введено під час хрещення Київської Русі (XI століття). Однак в XVIII його скасували і не згадували аж до 2004 року. Віряни цього дня моляться Миколі Чудотворцю, який, згідно з повір'ям, допомагає нужденним.

Пам’ятні дати 11 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 11 серпня:

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1707 рік — Королівство Пруссія та Шведська імперія підписують "Вічний альянс", який гарантує взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони;

1866 рік — у США відкривають перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах;

1877 рік — американський астроном Асаф Голл відкриває супутник планети Марс під назвою Деймос;

1906 рік — у Великій Британії Юджин Ласт отримує патент на звукове кіно;

1926 рік — компанія "Kodak" оголошує про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки;

2003 рік — українські війська ввели в Ірак для виконання миротворчої місії;

2011 рік — запроваджують інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначають Юрія Павленка;

2016 рік — Рада Безпеки ООН проводить закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтверджує позицію щодо територіальної цілісності України.

11 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 11 серпня називали Калинніки, Калинів день. Цього дня в багатьох регіонах вже починалися перші заморозки, які були дуже небезпечними для посівів. Також вважається, що саме 11 серпня птахи перестають співати та починають відлітати у теплі краї.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 серпня

Які сьогодні іменини: Костянтин, Михайло, Анатолій, Данило, Олексій, Серафима.

11 серпня народилися:

1889 рік — український громадсько-політичний діяч, дипломат, міністр зовнішніх справ УНР Олександр Шульгин;

1950 рік — піонер комп'ютерних технологій, конструктор одного з перших персональних комп'ютерів у світі Apple I та Apple II (США), співзасновник фірми Apple Стів Возняк.

Погода на 11 серпня

11 серпня в Києві хмарно, в другій половині дня сильний дощ, який почне стихати до вечора, а потім зміниться на дощ із грозою. У Львові похмура погода, після полудня можливий дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Харкові хмарно, ближче до вечора дощ з грозою. В Одесі хмарно з другої половини дня, ввечері дощ із грозою.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +17 вночі. У Львові +22 вдень та +11 вночі. У Харкові +30 вдень та +21 вночі. В Одесі +20 вдень та +19 вночі.