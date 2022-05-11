11 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

11 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

11 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

11 травня 2022 року – середа. 77-й день війни Росії проти України. 131-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

11 травня - Всесвітній день обізнаності про его (World Ego Awareness Day). Започаткували його 2018 року за ініціативою непробуткової організації Ego Awareness Movement (Рух обізнаності про его). Подія має за мету допомагати тим людям, які страждають на егоїзм. За словами фахівців з галузі душевного здоров'я, егоїзм не приносить людині жодного щастя.

А ще 11 травня - День очікування Мері Поппінс. Ця казкова дата має особливе значення для жителів Англії. Цього дня батьки дозволяють дітям не зачиняти на ніч двері, щоб до них могла завітати Мері Поппінс на традиційну вечерю з печивом і чаєм.

11 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

11 травня - день пам'яті святителя Кирила, єпископа Турівського / Фото: commons.wikimedia.org

11 травня в церковному календарі – день пам'яті святителя Кирила, єпископа Турівського. Народився Кирил в невеликому місті Турів, яке розташовувалося на річці Прип'ять у XII столітті. Він старанно вивчав Святе Письмо ще з юних років, а коли став досить дорослим, прийняв постриг в Борисоглібському монастирі.

Пам’ятні дати 11 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 11 травня:

330 рік — відбувається церемонія освячення Константинополя;

1858 рік — Міннесота стає 32-м штатом США;

1867 рік — під час конференції в Лондоні європейські держави гарантують незалежність та нейтралітет Великого герцогства Люксембург;

1907 рік — у Києві засновують Українське наукове товариство;

1916 рік — Альберт Ейнштейн презентує свою теорію відносності;

1928 рік — у Нью-Йорку розпочинається перша у світі регулярна трансляція телепередач;

1970 рік — у Маріуполі відкривають першу тролейбусну лінію.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 травня

Які сьогодні іменини: Максим, Дада.

11 травня народилися:

1720 рік — німецький барон, історична особа і літературний персонаж Барон Мюнхгаузен;

1864 рік — ірландська письменниця, перекладачка українських творів Етель Ліліан Войнич;

1904 рік — іспанський художник-сюрреаліст Сальвадор Далі (Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech).

Погода на 11 травня

11 травня в Києві похмуро, без опадів. У Львові протягом дня хмарна погода, без опадів. У Харкові хмарна погода протримається весь день, без опадів. В Одесі весь день похмура погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +6 вночі. У Львові +22 вдень та +6 вночі. У Харкові +16 вдень та +5 вночі. В Одесі +17 вдень та +11 вночі.