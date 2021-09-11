11 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

11 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня у США відбуваються траурні заходи з вшанування жертв теракту 11 вересня 2001 року.

Який сьогодні день

У суботу, 11 вересня, в світі відзначається Всесвітній день боротьби з тероризмом. В Іспанії цього дня святкують Національний День Каталонії, в США - День патріота і Національний день пам'яті (на згадку про загиблих внаслідок терактів 2001 року в Нью-Йорку і Вашингтоні).

Люди утікають від падаючої Південної вежі Всесвітнього торгового центру 11 вересня 2001 року. / Associated Press

В Україні 11 вересня відзначають День українського кіно та День фізичної культури і спорту, у Чилі - День річниці військового перевороту 1973 року, в Ефіопії - Новий рік за ефіопським календарем, у Пакистані - Національний день, в Аргентині - Національний день вчителя.

Пам'ятні дати 11 вересня

1297 — у битві біля Стерлінга (Королівство Шотландія) шотландці під керівництвом Вільяма Воллеса "Хоробре Серце" розбили війська англійського короля Едуарда I.

1888 — на відкритті промислової виставки в Торонто проведений перший у світі запис людського голосу.

1927 — землетрус на Південному березі Криму, що призвів до численних руйнувань від Севастополя до Феодосії; саме цей землетрус потрапив до сюжету роману "Дванадцять стільців" Ільфа і Петрова.

1943 — створений державний український хор імені Г. Верьовки.

1973 — військовий переворот 1973 року в Чилі. Самогубство президента Сальвадора Альєнде і прихід до влади Піночета. Припинення проєкту Сайберсін.

Церковне свято сьогодні 11 вересня

11 вересня православний світ вшановує жалобний день - страту святого пророка Іоанна Хрестителя (Предтечі). За наказом жінки царя Ірода Іродіади великому пророку відсікли голову через те, що він викривав гріховне життя влади.

Святого Іоанна назвали Предтечею через його пророцтво явлення Ісуса Христа людям. Святого Іоанна назвали Хрестителем через те, що він перший хрестив людей у водах річки Йордан, але попереджав: “Я хрещу вас водою, але прийде Той, Хто більший за мене, Він буде хрестити вас Духом Святим”. Саме він хрестив Ісуса Христа у річці Йордан.

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Що не можна робити цього дня​​​

Не можна вживати в їжу продукти червоного кольору та їсти фрукти й овочі, що нагадують форму голови (яблука, капусту, картоплю, гарбуз) або мають червоний сік. Цього дня заборонено готувати та їсти борщ червоного кольору, пити червоне вино.

Не можна користуватися гострими предметами та різати ножем.

Не можна робити справи по дому та в городі

Не можна влаштовувати вечірки і танцювати

Прикмети на 11 вересня

Якщо журавлі вже відлетіли - зима буде пізньою.

Багато граків літає - день буде сонячним.

Грім гримить - до теплої осені.

Іменини 11 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 11 вересня, святкує лише Іван.

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