11 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

11 жовтня 2022 року – вівторок. 231-й день війни Росії проти України. До Нового року залишився 81 день. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

11 жовтня - Міжнародний день дівчаток. Головна мета свята - поширити в суспільстві інформацію про болючі проблеми, з якими мають справу неповнолітні дівчатка в усьому світі - нерівність, соціальна несправедливість та незахищеність. Чому немає дня хлопчиків? Все тому, що дівчатка стикаються з набагато більшою дискримінацією та різноманітними проблемами, наприклад, ранньою вагітністю чи примусовим заміжжям. Ідея створити свято належить некомерційній організації Plan International, яка діє в усьому світі.

Також 11 жовтня - Міжнародний день камінг-ауту. Головна мета свята - підтримати членів ЛГБТ+ спільноти в їхньому бажанні зробити камінг-аут. Цей термін з англійської мови перекладається як "вихід". Тобто це - добровільне і відкрите визнання перед близькими, рідними, друзями та колегами своєї сексуальної орієнтації чи гендерної належності. Вперше день відсвяткували в США 1988 року. А його ініціаторами стали Роберт Айхберг (психолог) та Джин О'Лірі (активістка, політична лідерка та лесбійка).

Яке сьогодні, 11 жовтня, церковне свято

11 жовтня - день пам'яті преподобного Харитона Сповідника / Фото: commons.wikimedia.org

11 жовтня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Харитона Сповідника. Християнський святий, який жив у місті Іконії в римській провінції Ліаконія (нині Туреччина). Вирізнявся особливими чеснотами. Харитона взяли під варту під час одного з християнських гонінь. Але він продовжував відкрито сповідувати християнство. За це він зазнав великих мук, але залишився живим. Святого звільнили з в'язниці через смерть імператора. Помер святий в глибокій старості. За переказами йому було 350 років.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 жовтня

Які сьогодні іменини: Олексій, Олександр, Антон, Анатолій, Валентин, Опанас, В'ячеслав, Василь, Єфрем, Григорій, Ілля, Іван, Лавр, Кирило, Лука, Матвій, Марк, Микола, Нестор, Сергій, Семен, Федір, Степан, Марія, Уляна.

Талісманом людини, народженої 11 жовтня є шпінель. Червоний мінерал, який, за переказами, здатний подарувати власнику щастя в коханні і житті. Кажуть, що шпінель прикрашав шапку Володимира Мономаха.

В цей день народилися:

1672 рік — гетьман Війська Запорізького Пилип Орлик;

1884 рік — український військовий і політичний діяч Микола Чеботарів;

1887 рік — український громадсько-політичний діяч Мирослав Січинський;

1905 рік — український інженер, письменник Віктор Кравченко;

1906 рік — український кінорежисер Ігор Савченко;

1942 рік — український письменник, політик Володимир Яворівський;

1969 рік — українська легкоатлетка Тетяна Терещук-Антіпова;

1983 рік — український шахіст, чемпіон світу з шахів 2002 року Руслан Пономарьов;

1998 рік — український хіп-хоп та реп-виконавець Вячеслав Дрофа.

Що не можна робити в цей день

Не варто їсти ягід, тому що вважається, що цього дня вони прокляті.

Не можна вимітати з дому сміття, бо своє щастя викинеш.

Заборонено відправлятися в дорогу, бо може статися біда.

Народні прикмети і традиції на 11 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: вранці іній - зима буде довгою;

птахи низько над землею летять - зима прийде рано і буде холодною;

береза вже без листя - чекайте на сувору зиму;

сонце на заході червоне - завтра буде вітряно.

В народі 11 жовтня називали Харитонів день. Наші предки казали, що "Харитон в хаті нашкодив", тому день вважався дуже нещасливим. А тому, щоб не підхопити негативу, обов'язково цього дня сиділи вдома.

Погода на сьогодні, 11 жовтня

Сьогодні, 11 жовтня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, увечері очікується дрібний дощ. У Харкові похмуро, вночі сильний дощ, який до ранку послабшає, а до середини дня може закінчитися. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +5 вночі. У Львові +15 вдень та +3 вночі. У Харкові +10 вдень та + 7 вночі. В Одесі +17 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 11 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 жовтня: