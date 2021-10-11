11 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Харитонів день в народі вважався недобрим. Цього дня потрібно було сидіти вдома, не ходити в гості і навіть не виходити у двір, щоб злі люди не наврочили і не навели порчу.

Який сьогодні день

У понеділок, 11 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби за скасування смертної кари, Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день паліативної та хоспісної допомоги та Всесвітній день боротьби з ожирінням.

В Панамі цього дня святкують День революції, у Канаді - Національний день ідентифікації особистості, в Аргентині - День дульсе-де-лече.

Пам'ятні дати 11 жовтня

1138 — Землетрус в Алеппо забрав життя 230 тисяч людей.

1881 — американець Г'юстон Девід запатентував першу фотоплівку.

1887 — американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах.

1891 — у Стокгольмі відкрито перший етнографічний музей просто неба.

1899 — почалася Друга англо-бурська війна.

1931 — в СРСР ухвалено рішення про повну ліквідацію приватної торгівлі.

Церковне свято сьогодні 11 жовтня

11 жовтня православна церква вшановує пам'ять преподобного Харитона Сповідника, який жив в 3-4 століттях в Іконії (місто в Малій Азії). За часів гонінь на християн, влаштованих імператором Авреліаном, преподобний Харитон постраждав за віру. Язичники жорстоко побили мученика і кинули в темницю, звідки він вийшов тільки в часи правління імператора Тацита. Отримавши свободу, Харитон вирушив до Святої Землі, але недалеко від Єрусалима його схопили розбійники і привели до своєї печери. Від смерті святого врятувала змія, яка своєю отрутою отруїла вино. Розбійники випили його і померли, а Харитон залишився жити в печері, де влаштував церкву. Незабаром у нього з'явилися послідовники, з яких склалася громада. Християни утворили там Фаранську лавру, першу чернечу обитель в іудейській пустелі.

https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня​​​

Харитонів день вважається небезпечним. 11 жовтня можуть наврочити. Щоб цього уникнути, краще сидіти вдома і займатися домашніми справами.

Сміття з хати вимітати не можна, тому що з ним можна горе в дім запустити.

Дуже небезпечним 11 жовтня вважалося для тих, хто вступає в шлюб.

Не можна було 11 жовтня вживати в їжу ягоди, ні сирі, ні оброблені. Казали, що диявол за три дні до свята плює на всі ягоди, і та людина, яка їх з’їсть, буде хворіти дуже довго.

Прикмети на 11 жовтня

Харитонів день в народі вважався недобрим. Цього дня потрібно було сидіти вдома, не ходити в гості і навіть не виходити у двір, щоб злі люди не наврочили і не навели порчу. Домашніми справами займатися теж не слід, в жодному разі не можна було вимітати сміття з хати - це вважалося поганою прикметою. Таким чином, селянам волею-неволею доводилося цілий день байдикувати.

Pexels

На Харитона наречений і наречена таємно приходили до сільських відунів, пригощали їх пирогом і дарували горщик меду. Так вони намагалися задобрити чаклунку, щоб вона не засмутила весілля, не наслала на майбутню дружину безпліддя.

Іменини 11 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 11 жовтня, святкують: Анатолій, Афанасій, Валентин, Василь, В’ячеслав, Ганна, Георгій, Григорій, Єфрем, Іван, Іларіон, Ілля, Кирило, Макар, Марія, Марк, Матвій, Мойсей, Олександр, Олексій, Прохор, Сергій, Тетяна, Уляна, Федір.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання