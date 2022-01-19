115 гривень за квадратний метр: в Одесі люди отримують рекордні рахунки за опалення

115 гривень за квадратний метр: в Одесі люди отримують рекордні рахунки за опалення

Містяни пишуть заяви з вимогами перерахунку.

У деяких багатоквартирних будинках Одеси тариф на опалення зріс до 110-115 гривень за 1 квадратний метр. Проблема торкнулася будинків з централізованим опаленням, які не обладнані загальнобудинковими лічильниками.

Про це пише видання vgorode.

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Згідно з новою методикою нарахування, суми у платіжках збільшилася у чотири-п'ять разів через прийняття закону №6010, який вніс зміни до Законів України "Про житлово-комунальні послуги" та "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

Одесити не в змозі платити шалені суми за тепло і масово пишуть заяви з вимогами перерахунку.

Директорка КП "Теплопостачання Одеси" Ганна Позднякова радить одеситам оформляти житлові субсидії і якнайшвидше встановлювати лічильники.

Установка лічильника в багатоквартирному будинку коштуватиме в 40-50 тисяч грн.

Як повідомлялося, в Офісі президента заявили, що опалювальний сезон 2021-2022 буде без перебоїв і підвищення тарифів, керуючись Меморандумом, який раніше підписали між Кабінетом міністрів, Офісом президента, місцевою владою і "Нафтогазом України".

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