Укрaїнa
742
12-14 градусів тепла у квартирах: українців попередили про складну зиму

В Україні стартує четвертий опалювальний сезон, який люди переживатимуть в умовах війни. Російські атаки вже завдали значних руйнувань енергетичній та газовій інфраструктурі України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У разі обмеження подання газу температура у квартирах може різко впасти

У разі обмеження подання газу температура у квартирах може різко впасти / © УНІАН

Українців попередили про можливі серйозні труднощі з опаленням у прийдешню зиму. У квартирах буде +12-14°С у опалювальний сезон.

Про це повідомив очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

«Зима буде дуже складною. Газа у нас мало. Тому чекаю на обмеження подання газу при низькій температурі, яка триматиметься кілька тижнів. Можливо, навіть відключення газу будуть. Тому що у нас вражена об’єднана газотранспортна система та газові сховища — неодноразово», — зазначив він.

Раніше Попенко повідомив, що ситуація в енергетиці й газопостачанні залишається критично складною, і мешканцям міст варто заздалегідь подумати, де вони зможуть перечекати холодний сезон.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначав, що Україна має достатні запаси палива для опалювального сезону, але найбільшою загрозою залишаються можливі удари Росії по тепловій генерації в окремих містах. Найбільш вразливими є Київ та Одеса.

742
