12 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

12 червня святкують декілька свят. Також, цей день запам'ятався цікавими подіями і днями народження відомих людей.

Що святкують у цей день

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Встановлений Міжнародною організацією праці, яка бореться з проявами експлуатації дітей на різних рівнях. Вперше цей день відсвяткували в 1997 році в Осло.

Задля боротьби з примусовою, шкідливою та небезпечною працею, а також експлуатацією дітей, Міжнародна організація праці ухвалила Конвенцію “Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці”.

День боротьби з дитячою працею переважно спрямований на пробудження свідомості дорослого населення, яке і є головним експлуататором дітей — особливо в країнах третього світу.

День червоної троянди

12 червня у світі відзначають День "королеви квітів" червоної троянди. Ця квітка своєю появою випередила на мільйони років. Знайдено викопні рештки й скам’янілості троянд, які вказують на вік близько 50 мільйонів років. Сьогодні у світі 300 видів троянд та близько 30 тисяч сортів.

Найбільше троянд у світі (близько 3 мільйонів) продається в День святого Валентина.

Хто сьогодні святкує іменини

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Василь, Ісаак, Антоніна, Ян.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

12 червня - Преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської

Преподобний Ісаакій Далматський свого часу жив у пустелі, але коли імператор Валента розпочав гоніння на християн, пішов зі своєї пустелі і прийшов до Константинополя. Дорогою він зустрів імператора і попросив його відкрити православні храми для християн, і тоді Господь допоможе в його битві.

Валент не прислухався до слів преподобного і наказав зачинити його в темниці до свого повернення. Пророцтво незабаром збулося. Готи здобули перемогу, Валент разом зі своїм воєначальником сховалися в сараї, де були спалені.

Ісаакія випустили і стали почитати за пророка.

Прикмети і традиції

Традиції:

12 червня називали зміїним днем. Цього дня вважалося, вони особливо небезпечні. Небезпечно було вбивати змій, оскільки слов’яни вірили, що зміїні родичі обов’язково будуть мститися, і врятувати від зміїної отрути людину не зможе жоден цілитель.

Прикмети:

Вбивати плазунів в цей день погана прикмета. У родині будуть невдачі та хвороби.

Павуки в цей день плетуть багато павутини - до зміни погоди.

Чути гучний грім - незабаром прийде похолодання.

Якщо бджоли мляві у цей день, то спека затримається.

Що не можна робити сьогодні

Не можна вживати лайливих слів.

Не можна братися за надто важку та марудну роботу.

Не варто активно веселитись та влаштовувати гулянки.

12 червня і сторії

1665 — Королівство Англія встановило своє правління у нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке було перейменоване на Нью-Йорк.

1815 — унаслідок інтриг банкіра Натана Ротшильда лондонська газета "Морнінґ Кронікл" повідомила про перемогу Наполеона при Ватерлоо за кілька днів до битви (Ротшильд, зігравши на паніці, скуповував акції).

1849 — Л. П. Гаслет запатентував протигаз.

1923 — Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 40 футів (≈ 12 метрів).

1929 — завершилися випробування першого багатомісного пасажирського літака "АНТ-9" конструкції Туполєва.

1937 — під чассталінського терору оголошено вирок і розстріляно вісім вищих військових керівників СРСР (Тухачевського, Примакова, Якіра, Уборевича, Ейдемана та ін.), звинуваченим в участі у "військово-фашистській змові в Червоній Армії".

1964 — Нельсон Мандела засуджений на довічне ув'язнення.

AFP

1966 — у Києві почалась експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича.

1975 — Верховний суд Індії визнав прем'єр-міністра Індіру Ганді винною у корупції та фальсифікації результатів виборів 1971 року і заборонив їй на 6 років займатись політичною діяльністю. У відповідь на рішення суду Ганді оголосила в країні надзвичайний стан і санкціонувала масові арешти політичних опонентів.

1991 — на перших президентських виборах у Росії перемогу здобув Борис Єльцин, за котрого проголосувало 57,3% виборців.

1999 — до Приштини (столиці Косова) ввійшли миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона. В аеропорту "Слатина" у них виникла сутичка з 200 російськими десантниками, які самовільно зайняли його, здійснивши перехід із Болгарії.

Хто з відомих людей народився в цей день

1899 — Віджі Артур, американський фотожурналіст українського походження. Мав міжнародну популярність.

1902 — Матулівна Антоніна (Матуль), українська письменниця.

1924 — Джордж Герберт Вокер Буш, 41-й президент США, батько президента Джорджа Буша-мол.

1929 — Анна Франк, дівчинка з Амстердама, що увійшла в історію як автор щоденника, котрий вела два роки, поки сім'я переховувалась від нацистів.

1931 — Мірошниченко Євгенія Семенівна, українська співачка.

1944 — Томмі Сміт, американський легкоатлет; першим пробіг 200 метрів швидше 20 секунд (1968).

1955 — Енвер Ізмайлов, український (кримськотатарський) гітарист-віртуоз, композитор; народний артист України.

1960 — Олександр Постоленко, український актор-комік, учасник комік-трупи "Маски"

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