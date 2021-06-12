12 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

12 червня святкують декілька свят. Також, цей день запам'ятався цікавими подіями і днями народження відомих людей.
Що святкують у цей день
Всесвітній день боротьби з дитячою працею
Встановлений Міжнародною організацією праці, яка бореться з проявами експлуатації дітей на різних рівнях. Вперше цей день відсвяткували в 1997 році в Осло.
Задля боротьби з примусовою, шкідливою та небезпечною працею, а також експлуатацією дітей, Міжнародна організація праці ухвалила Конвенцію “Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці”.
День боротьби з дитячою працею переважно спрямований на пробудження свідомості дорослого населення, яке і є головним експлуататором дітей — особливо в країнах третього світу.
День червоної троянди
12 червня у світі відзначають День "королеви квітів" червоної троянди. Ця квітка своєю появою випередила на мільйони років. Знайдено викопні рештки й скам’янілості троянд, які вказують на вік близько 50 мільйонів років. Сьогодні у світі 300 видів троянд та близько 30 тисяч сортів.
Найбільше троянд у світі (близько 3 мільйонів) продається в День святого Валентина.
Хто сьогодні святкує іменини
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Василь, Ісаак, Антоніна, Ян.
Яке православне (християнське) свято сьогодні
12 червня - Преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської
Преподобний Ісаакій Далматський свого часу жив у пустелі, але коли імператор Валента розпочав гоніння на християн, пішов зі своєї пустелі і прийшов до Константинополя. Дорогою він зустрів імператора і попросив його відкрити православні храми для християн, і тоді Господь допоможе в його битві.
Валент не прислухався до слів преподобного і наказав зачинити його в темниці до свого повернення. Пророцтво незабаром збулося. Готи здобули перемогу, Валент разом зі своїм воєначальником сховалися в сараї, де були спалені.
Ісаакія випустили і стали почитати за пророка.
Прикмети і традиції
Традиції:
- 12 червня називали зміїним днем. Цього дня вважалося, вони особливо небезпечні. Небезпечно було вбивати змій, оскільки слов’яни вірили, що зміїні родичі обов’язково будуть мститися, і врятувати від зміїної отрути людину не зможе жоден цілитель.
Прикмети:
- Вбивати плазунів в цей день погана прикмета. У родині будуть невдачі та хвороби.
- Павуки в цей день плетуть багато павутини - до зміни погоди.
- Чути гучний грім - незабаром прийде похолодання.
- Якщо бджоли мляві у цей день, то спека затримається.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна вживати лайливих слів.
- Не можна братися за надто важку та марудну роботу.
- Не варто активно веселитись та влаштовувати гулянки.
12 червня і сторії
- 1665 — Королівство Англія встановило своє правління у нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке було перейменоване на Нью-Йорк.
- 1815 — унаслідок інтриг банкіра Натана Ротшильда лондонська газета "Морнінґ Кронікл" повідомила про перемогу Наполеона при Ватерлоо за кілька днів до битви (Ротшильд, зігравши на паніці, скуповував акції).
- 1849 — Л. П. Гаслет запатентував протигаз.
- 1923 — Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 40 футів (≈ 12 метрів).
- 1929 — завершилися випробування першого багатомісного пасажирського літака "АНТ-9" конструкції Туполєва.
- 1937 — під чассталінського терору оголошено вирок і розстріляно вісім вищих військових керівників СРСР (Тухачевського, Примакова, Якіра, Уборевича, Ейдемана та ін.), звинуваченим в участі у "військово-фашистській змові в Червоній Армії".
- 1964 — Нельсон Мандела засуджений на довічне ув'язнення.
- 1966 — у Києві почалась експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича.
- 1975 — Верховний суд Індії визнав прем'єр-міністра Індіру Ганді винною у корупції та фальсифікації результатів виборів 1971 року і заборонив їй на 6 років займатись політичною діяльністю. У відповідь на рішення суду Ганді оголосила в країні надзвичайний стан і санкціонувала масові арешти політичних опонентів.
- 1991 — на перших президентських виборах у Росії перемогу здобув Борис Єльцин, за котрого проголосувало 57,3% виборців.
- 1999 — до Приштини (столиці Косова) ввійшли миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона. В аеропорту "Слатина" у них виникла сутичка з 200 російськими десантниками, які самовільно зайняли його, здійснивши перехід із Болгарії.
Хто з відомих людей народився в цей день
- 1899 — Віджі Артур, американський фотожурналіст українського походження. Мав міжнародну популярність.
- 1902 — Матулівна Антоніна (Матуль), українська письменниця.
- 1924 — Джордж Герберт Вокер Буш, 41-й президент США, батько президента Джорджа Буша-мол.
- 1929 — Анна Франк, дівчинка з Амстердама, що увійшла в історію як автор щоденника, котрий вела два роки, поки сім'я переховувалась від нацистів.
- 1931 — Мірошниченко Євгенія Семенівна, українська співачка.
- 1944 — Томмі Сміт, американський легкоатлет; першим пробіг 200 метрів швидше 20 секунд (1968).
- 1955 — Енвер Ізмайлов, український (кримськотатарський) гітарист-віртуоз, композитор; народний артист України.
- 1960 — Олександр Постоленко, український актор-комік, учасник комік-трупи "Маски"
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