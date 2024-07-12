12 днів перебував в "Охматдиті" в комі: помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття

У Києві помер 7-річний хлопчик Єгор Завадецький з Прикарпаття, який був в "Охматдиті" під час російської атаки 8 липня. Після удару по медзакладу його з мамою перевезли до київського кардіоцентру.

Про це повідомляють "Вікна" з посиланням на маму хлопчика Анастасію Завадецьку.

"Наш синочок помер. Єгорчик заснув назавжди. 7 років", - написала мама Анастасія Завадецька.

До "Охматдиту" хлопчик потрапив після падіння з велосипеда. 20 червня у нього стався внутрішній крововилив, сильний забій черевної стінки і гематома на печінці. Дитину прооперували в Калуші. Наступні три дні стан залишався стабільно важким, а тому його направили до Івано-Франківська, а через два дні до Києва.

Після кількох операцій Єгор впав у кому третьої стаді. Він боровся за життя 15 днів. Дитина мала набряк головного мозку, а також очей.

"Коли Єгор впав з велосипеда, то основний удар був у печінку, саме на її з’єднання. У Києві нам сказали, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев’ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив та реагував. Але в залишку, що зберігся, утворився тромб. Знову операція, яка тривала 3,5 год.. Після цього у нього на двадцять хвилин зупинилося серце і знадобилося переливання крові", - згадує жінка.

Згодом у хлопчика відмовили печінка, нирки, а також не працював шлунок, відмирала права рука. Єгор перебував на діалізі.

Зауважимо, що 7-річний Єгор Завадецький закінчив перший клас. Він - з багатодітної родини. Його сім'я переїхала до Голині на Прикарпатті із Херсона.

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила в дитячу лікарню "Охматдит" крилатою ракетою Х-101. Загинуло двоє людей. Зокрема, лікарка-нефрологиня 30-річна Світлана Лук’янчик.

Внаслідок атаки частково втрачено єдину в Україні онкогематологічну лабораторію. Окрім того, постраждали кілька відділень медзакладу: два хірургічних, два соматичних відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок.

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