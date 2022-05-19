12 годин в авто: як грудне молоко рятує маленьких українців під час війни

12 годин в авто: як грудне молоко рятує маленьких українців під час війни

В умовах війни дуже важливо всіма силами намагатися налаштувати та зберегти грудне вигодовування.

Українка Зоряна, мама двох дітей, розповіла, як грудне молоко допомогло під час випробувань війни.

Про це пише UNICEF Ukraine у повідомленні у Facebook.

"У мене двоє дітей. Меншій донечці – 6 місяців. Ми, як і мільйони інших українців, були змушені тікати від війни за кордон. Я була за кермом 12 годин. І чи не єдине, що мене заспокоювало під час дороги – що я можу годувати малечу тоді, коли вона просить", - розповіла жінка.

Прикладати донечку до грудей доводилося прямо в машині, коли годинами стояли в довгих автомобільних чергах на кордоні.

"Діти хвилювалися та плакали. Але ми справились", - додала вона.

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"Раджу кожній мамі годувати дитину грудним молоком, тому що ніхто не знає, що на нас чекає. Грудне молоко – це їжа, яка завжди з тобою. Після наших випробувань я стала справжньою", - резюмувала Зоряна.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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