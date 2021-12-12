12 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

12 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

До Нового року залишилося 19 днів.

Який сьогодні день

У неділю, 12 грудня, в світі відзначають Міжнародний день нейтралітету та Всесвітній день загального медичного забезпечення.

В Україні цього дня святкують День Сухопутних військ, у Кенії - День Незалежності, у Хорватії - День Військово-повітряних сил, в Туркменістан - День нейтралітету, у США - День штату Пенсильванія.

Пам'ятні дати 12 грудня

1674 — у Києво-Печерській друкарні вийшов перший короткий нарис історії України — "Синопсис".

1764 — російська імператриця Катерина II скасувала Гетьманщину в Україні.

1792 — у Відні 22-літній Людвіґ ван Бетховен узяв перший урок музичної композиції у Франца Йозефа Гайдна і заплатив за нього (в сучасному еквіваленті) 19 центів.

1818 — у Полтаві відкрили Інститут шляхетних панянок.

1901 — італійський винахідник Гульєльмо Марконі провів перший вдалий сеанс трансатлантичного радіозв'язку — сигнал букви "s" азбукою Морзе було передано з Великої Британії до Ньюфаундленда (Канада).

1979 — Політбюро ЦК КПРС ухвалило рішення ввести радянські війська в Афганістан.

1980 — нафтовий магнат Арманд Гаммер за 5,28 мільйонів доларів купив на аукціоні в Лондоні датований 1508 36-сторінковий зошит із нотатками Леонардо да Вінчі (найвища ціна, заплачена коли-небудь за рукопис).

1990 — рішенням 14-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО у Банффі (Канада) до списку Світової спадщини ЮНЕСКО за № 527 внесли перший український об'єкт під назвою "Софійський собор у Києві та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра".

Києво-Печерська Лавра / Associated Press

1991 — Верховна Рада України ухвалила закон, яким скасувала кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні стосунки.

1991 — Литва стала першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною.

Церковне свято сьогодні 12 грудня

12 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Парамона, який разом із іншими 370 мучениками постраждав за віру 250 року.

Язичники уклали християн у в'язницю, змушуючи зректися переконань і вклонитися ідолам. Місцевий житель Парамон дізнався про це та відкрито виступив проти жорстокості правителів. На покарання за це його обезголовили разом із рештою мучеників.

12 грудня - день пам'яті святого Парамона / https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня

Не можна лінуватися

Цього дня не можна займатися ворожінням

Прикмети і традиції на 12 грудня

На Русі Зимовказівником Парамона прозвали за те, що за його днем можна було передбачити погоду на весь грудень. "Ранок червоний - бути грудню ясним", - помічали люди. Багряна зоря віщувала сильні вітри.

Цього дня люди очищали покрівлі від снігових "шапок". Цікаво, що робити це потрібно було неодмінно віником або мітлою, але в жодному разі не лопатою — щоб дах не схуд.

Також на Парамона говорили, що "земля кам'яніє, а річка холоне". Люди вірили, що цього дня зима в ведмежій шкурі ходить по селах, по дахах стукає, бабам велить вставати, печі топити, каші варити.

По снігу цього дня робили прогнози на майбутній рік. "Зима без снігу - не бути хлібу"; "Сніг глибокий - рік хороший"; "Багато снігу - багато хліба, вода розіллється - сіна набереться" - казали в народі.

Сніг пішов 12 грудня – скоро буде заметіль / Pexels

Сніг пішов 12 грудня – скоро буде заметіль

Зоря пофарбована в червоний колір вранці 12 грудня – скоро почнуться сильні вітри

Сніг ще не випав – значить, до 19 грудня будуть сильні морози

Іменини 12 грудня

День ангела (іменини) сьогодні, 12 грудня, святкують: Анастасія, Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Олена, Семен, Степан, Юліан.

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