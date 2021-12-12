12 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

До Нового року залишилося 19 днів.
Який сьогодні день
У неділю, 12 грудня, в світі відзначають Міжнародний день нейтралітету та Всесвітній день загального медичного забезпечення.
В Україні цього дня святкують День Сухопутних військ, у Кенії - День Незалежності, у Хорватії - День Військово-повітряних сил, в Туркменістан - День нейтралітету, у США - День штату Пенсильванія.
Пам'ятні дати 12 грудня
- 1674 — у Києво-Печерській друкарні вийшов перший короткий нарис історії України — "Синопсис".
- 1764 — російська імператриця Катерина II скасувала Гетьманщину в Україні.
- 1792 — у Відні 22-літній Людвіґ ван Бетховен узяв перший урок музичної композиції у Франца Йозефа Гайдна і заплатив за нього (в сучасному еквіваленті) 19 центів.
- 1818 — у Полтаві відкрили Інститут шляхетних панянок.
- 1901 — італійський винахідник Гульєльмо Марконі провів перший вдалий сеанс трансатлантичного радіозв'язку — сигнал букви "s" азбукою Морзе було передано з Великої Британії до Ньюфаундленда (Канада).
- 1979 — Політбюро ЦК КПРС ухвалило рішення ввести радянські війська в Афганістан.
- 1980 — нафтовий магнат Арманд Гаммер за 5,28 мільйонів доларів купив на аукціоні в Лондоні датований 1508 36-сторінковий зошит із нотатками Леонардо да Вінчі (найвища ціна, заплачена коли-небудь за рукопис).
- 1990 — рішенням 14-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО у Банффі (Канада) до списку Світової спадщини ЮНЕСКО за № 527 внесли перший український об'єкт під назвою "Софійський собор у Києві та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра".
- 1991 — Верховна Рада України ухвалила закон, яким скасувала кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні стосунки.
- 1991 — Литва стала першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною.
Церковне свято сьогодні 12 грудня
12 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Парамона, який разом із іншими 370 мучениками постраждав за віру 250 року.
Язичники уклали християн у в'язницю, змушуючи зректися переконань і вклонитися ідолам. Місцевий житель Парамон дізнався про це та відкрито виступив проти жорстокості правителів. На покарання за це його обезголовили разом із рештою мучеників.
Що не можна робити цього дня
- Не можна лінуватися
- Цього дня не можна займатися ворожінням
Прикмети і традиції на 12 грудня
На Русі Зимовказівником Парамона прозвали за те, що за його днем можна було передбачити погоду на весь грудень. "Ранок червоний - бути грудню ясним", - помічали люди. Багряна зоря віщувала сильні вітри.
Цього дня люди очищали покрівлі від снігових "шапок". Цікаво, що робити це потрібно було неодмінно віником або мітлою, але в жодному разі не лопатою — щоб дах не схуд.
Також на Парамона говорили, що "земля кам'яніє, а річка холоне". Люди вірили, що цього дня зима в ведмежій шкурі ходить по селах, по дахах стукає, бабам велить вставати, печі топити, каші варити.
По снігу цього дня робили прогнози на майбутній рік. "Зима без снігу - не бути хлібу"; "Сніг глибокий - рік хороший"; "Багато снігу - багато хліба, вода розіллється - сіна набереться" - казали в народі.
- Сніг пішов 12 грудня – скоро буде заметіль
- Зоря пофарбована в червоний колір вранці 12 грудня – скоро почнуться сильні вітри
- Сніг ще не випав – значить, до 19 грудня будуть сильні морози
Іменини 12 грудня
День ангела (іменини) сьогодні, 12 грудня, святкують: Анастасія, Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Олена, Семен, Степан, Юліан.
Читайте також:
- Вихідні і державні свята у грудні: скільки будемо відпочивати
- Церковні свята у грудні 2021: православний календар на місяць
- 2022 рік: високосний чи ні і що не можна робити
- З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках