Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

12 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

Дата публікації
Перегляди
6665
Поділитись:
WhatsApp
Viber
12 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

12 квітня 2022 року: який сьогодні день / pixabay.com

12 квітня 2022 року - вівторок. 48-й день війни Росії проти України. 102-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

12 квітня - Всесвітній день рок-н-ролу.  Цього дня 1954 року Білл Гейлі спільно з групою "The Comets" записав сингл "Rock Around The Clock", що став знаковим у новому музичному напрямі. В планах музикантів запис цього синглу повинен був відбутися 12 квітня 1954 року у студії Pythian Temple у Нью-Йорку. Контракт зі студією закінчувався 13 числа і за 3 години до його завершення, приблизно о 9 вечора 12 квітня музиканти з’явилися. Більш того, вони встигли записати 3 версії цього синглу, остання з яких і стала знаменитим хітом.

Хіт був сприйнятий на "ура", почалася ера рок-н-ролу. Рок-н-рол став музикою, що швидко розповсюдилась на території США, а також усім іншим країнам світу, кинувши виклик суспільству та традиціям.

Серед найбільш відомих музикантів, які працювали у цьому стилі музики, одразу згадується ім’я короля – Елвіса Преслі. 

12 квітня - Всесвітній день хом'яків. 1930 року зоолог і професор Єврейського університету у Ієрусалимі Ізраїль Ахароні вирушив в експедицію на кукурудзяне поле, щоб знайти там хом'яків. Ця експедиція послужила хорошим стартом для подальшого приручення цих тваринок.

Хом'яки тоді розводилися в Єрусалимі як лабораторні тварини. Кілька з них втекли з клітки через дірку в підлозі. Є думка, що більшість диких золотих хом'яків в Ізраїлі це нащадки цих втікачів.

12 квітня - яке сьогодні церковне свято

12 квітня - день пам'яті Іоанна Ліствичника / © commons.wikimedia.org
12 квітня - день пам'яті Іоанна Ліствичника / commons.wikimedia.org

12 квітня у церковному календарі - день пам'яті Іоанна Ліствичника: християнського богослова, візантійського філософа, ігумена Синайського монастиря. Він є автором великого богословського твору, званого "Ліствицею", за яким і отримав прізвисько Лествичника.

У 20 років прийняв чернечий постриг, обрав усамітнене життя і провів понад 40 років в пустелі Тола. Згодом у віці 65 років Іоанн Ліствичник був обраний братією ігуменом Синайської обителі і керував монастирем чотири роки. Святий помер, за даними з деяких джерел, в 649 році у віці 70 років. Місцеперебування мощей Іоанна невідоме.

У своєму творі "Лествиця" Іоанн Ліствичник об'єднав духовні і аскетичні традиції єгипетських монастирів. Іоанн написав також книгу "До пастиря" про обов'язки духовних пастирів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 квітня

Які сьогодні іменини: Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Сава.

12 квітня народились:

  • 1773 рік — український мореплавець, географ, океанограф Лисянський Юрій Федорович;
  • 1879 рік — український громадсько-політичний діяч, Президент УНР в екзилі Андрій Лівицький;
  • 1899 рік — український живописець, графік, художній критик, педагог, належав до групи "бойчукістів" Василь Седляр;
  • 1928 рік — український архітектор, графік, педагог Юрій Химич;
  • 1930 рік — український філософ, академік НАН України Мирослав Попович;
  • 1966 рік — український тележурналіст Ігор Слісаренко.

Що не можна робити 12 квітня

  • Сновидіння, побачене вдень 12 квітня, передбачає події найближчого майбутнього. Нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.
  • Цього дня не можна сваритися та злитися на когось.
  • Також не варто давати гроші в борг чи позичати у когось.
  • Цього дня не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

Що можна робити

  • Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.
  • Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.

Пам'ятні події 12 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 12 квітня:

  • 467 рік — Антемій став імператором Західної Римської імперії.
  • 1204 рік — Константинополь захоплений учасниками Четвертого Хрестового Походу. Тимчасова ліквідація Візантійської імперії.
  • 1633 рік — римська інквізиція розпочала формальне слідство щодо праць Галілео Галілея.
  • 1709 рік — шведські війська Карла XII підійшли до стін Полтави.
  • 1857 рік — Гюстав Флобер опублікував роман «Пані Боварі».
  • 1861 рік — Американська громадянська війна: бомбардуванням Форту Самтер військами Конфедерації почалася громадянська війна у США, яка завершилася через 4 роки перемогою Півночі і забрала життя 620 тисяч американців.
  • 1877 рік — Велика Британія вперше анексувала Трансвааль.
  • 1897 рік — у місті Теребовля було відправлено першу українську католицьку Службу Божу для українських емігрантів.
  • 1908 рік — український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти шовінізму польських урядовців вбив намісника Галичини графа Анджея Потоцького
  • 1911 рік — француз П'єр Прієр здійснив перший політ з Лондона в Париж.
  • 1912 рік — у Львові українські скаути-пластуни вперше склали Пластову Присягу, утворена молодіжна скаутська організація "Пласт".
  • 1934 рік — у Нью-Йорку опубліковано роман Френсіса Скотта Фіцджеральда "Ніч лагідна".
  • 1945 рік — віцепрезидент Гаррі Трумен склав присягу президента і став 33-м лідером Сполучених Штатів Америки.
  • 1955 рік — вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

  • Цього дня вшановували Святого Іоанна і випікали спеціальне обрядове печиво, яке називалося драбинками. Кожне таке печиво віддавали члену сім’ї – вважалося, що якщо з’їси його, то будеш здоровим весь рік. 
  •  Цього дня люди намагалися догодити домовику – пригощали його кашею і коржами, вірячи, що покуштувавши ласощі, він стане добрішим, почне доглядати за худобою в хліві і в поле, стане більш лагідним до мешканців будинку.

Прикмети:

  • Черешня зацвіла – прийшов час сіяти буряк і кукурудзу.
  • Бджоли вилітають з вуликів – весна прийшла і буде теплою
  • Листя на березі розпустилося раніше, ніж на вільсі – влітку буде мало дощів.
  • Бики й корови задирають голови вгору, сонні та мало п’ють – до швидкого дощу.
  • Сни проти 12 квітня збудуться через тиждень.
  •  Кульбаби цвітуть – літо буде коротким.
  •  Багато дощів у квітні – прикмета того, що влітку можна буде зібрати багато грибів.
  • Гуси летять високо – буде багато дощів навесні і влітку.
Наступна публікація