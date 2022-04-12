12 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

12 квітня 2022 року - вівторок. 48-й день війни Росії проти України. 102-й день року.
Який сьогодні день в Україні і світі
12 квітня - Всесвітній день рок-н-ролу. Цього дня 1954 року Білл Гейлі спільно з групою "The Comets" записав сингл "Rock Around The Clock", що став знаковим у новому музичному напрямі. В планах музикантів запис цього синглу повинен був відбутися 12 квітня 1954 року у студії Pythian Temple у Нью-Йорку. Контракт зі студією закінчувався 13 числа і за 3 години до його завершення, приблизно о 9 вечора 12 квітня музиканти з’явилися. Більш того, вони встигли записати 3 версії цього синглу, остання з яких і стала знаменитим хітом.
Хіт був сприйнятий на "ура", почалася ера рок-н-ролу. Рок-н-рол став музикою, що швидко розповсюдилась на території США, а також усім іншим країнам світу, кинувши виклик суспільству та традиціям.
Серед найбільш відомих музикантів, які працювали у цьому стилі музики, одразу згадується ім’я короля – Елвіса Преслі.
12 квітня - Всесвітній день хом'яків. 1930 року зоолог і професор Єврейського університету у Ієрусалимі Ізраїль Ахароні вирушив в експедицію на кукурудзяне поле, щоб знайти там хом'яків. Ця експедиція послужила хорошим стартом для подальшого приручення цих тваринок.
Хом'яки тоді розводилися в Єрусалимі як лабораторні тварини. Кілька з них втекли з клітки через дірку в підлозі. Є думка, що більшість диких золотих хом'яків в Ізраїлі це нащадки цих втікачів.
12 квітня - яке сьогодні церковне свято
12 квітня у церковному календарі - день пам'яті Іоанна Ліствичника: християнського богослова, візантійського філософа, ігумена Синайського монастиря. Він є автором великого богословського твору, званого "Ліствицею", за яким і отримав прізвисько Лествичника.
У 20 років прийняв чернечий постриг, обрав усамітнене життя і провів понад 40 років в пустелі Тола. Згодом у віці 65 років Іоанн Ліствичник був обраний братією ігуменом Синайської обителі і керував монастирем чотири роки. Святий помер, за даними з деяких джерел, в 649 році у віці 70 років. Місцеперебування мощей Іоанна невідоме.
У своєму творі "Лествиця" Іоанн Ліствичник об'єднав духовні і аскетичні традиції єгипетських монастирів. Іоанн написав також книгу "До пастиря" про обов'язки духовних пастирів.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 квітня
Які сьогодні іменини: Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Сава.
12 квітня народились:
- 1773 рік — український мореплавець, географ, океанограф Лисянський Юрій Федорович;
- 1879 рік — український громадсько-політичний діяч, Президент УНР в екзилі Андрій Лівицький;
- 1899 рік — український живописець, графік, художній критик, педагог, належав до групи "бойчукістів" Василь Седляр;
- 1928 рік — український архітектор, графік, педагог Юрій Химич;
- 1930 рік — український філософ, академік НАН України Мирослав Попович;
- 1966 рік — український тележурналіст Ігор Слісаренко.
Що не можна робити 12 квітня
- Сновидіння, побачене вдень 12 квітня, передбачає події найближчого майбутнього. Нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.
- Цього дня не можна сваритися та злитися на когось.
- Також не варто давати гроші в борг чи позичати у когось.
- Цього дня не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
Що можна робити
- Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.
- Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
Пам'ятні події 12 квітня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 12 квітня:
- 467 рік — Антемій став імператором Західної Римської імперії.
- 1204 рік — Константинополь захоплений учасниками Четвертого Хрестового Походу. Тимчасова ліквідація Візантійської імперії.
- 1633 рік — римська інквізиція розпочала формальне слідство щодо праць Галілео Галілея.
- 1709 рік — шведські війська Карла XII підійшли до стін Полтави.
- 1857 рік — Гюстав Флобер опублікував роман «Пані Боварі».
- 1861 рік — Американська громадянська війна: бомбардуванням Форту Самтер військами Конфедерації почалася громадянська війна у США, яка завершилася через 4 роки перемогою Півночі і забрала життя 620 тисяч американців.
- 1877 рік — Велика Британія вперше анексувала Трансвааль.
- 1897 рік — у місті Теребовля було відправлено першу українську католицьку Службу Божу для українських емігрантів.
- 1908 рік — український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти шовінізму польських урядовців вбив намісника Галичини графа Анджея Потоцького
- 1911 рік — француз П'єр Прієр здійснив перший політ з Лондона в Париж.
- 1912 рік — у Львові українські скаути-пластуни вперше склали Пластову Присягу, утворена молодіжна скаутська організація "Пласт".
- 1934 рік — у Нью-Йорку опубліковано роман Френсіса Скотта Фіцджеральда "Ніч лагідна".
- 1945 рік — віцепрезидент Гаррі Трумен склав присягу президента і став 33-м лідером Сполучених Штатів Америки.
- 1955 рік — вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною.
Які народні прикмети і традиції сьогодні
Традиції:
- Цього дня вшановували Святого Іоанна і випікали спеціальне обрядове печиво, яке називалося драбинками. Кожне таке печиво віддавали члену сім’ї – вважалося, що якщо з’їси його, то будеш здоровим весь рік.
- Цього дня люди намагалися догодити домовику – пригощали його кашею і коржами, вірячи, що покуштувавши ласощі, він стане добрішим, почне доглядати за худобою в хліві і в поле, стане більш лагідним до мешканців будинку.
Прикмети:
- Черешня зацвіла – прийшов час сіяти буряк і кукурудзу.
- Бджоли вилітають з вуликів – весна прийшла і буде теплою
- Листя на березі розпустилося раніше, ніж на вільсі – влітку буде мало дощів.
- Бики й корови задирають голови вгору, сонні та мало п’ють – до швидкого дощу.
- Сни проти 12 квітня збудуться через тиждень.
- Кульбаби цвітуть – літо буде коротким.
- Багато дощів у квітні – прикмета того, що влітку можна буде зібрати багато грибів.
- Гуси летять високо – буде багато дощів навесні і влітку.