12 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

12 квітня 2022 року - вівторок. 48-й день війни Росії проти України. 102-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

12 квітня - Всесвітній день рок-н-ролу. Цього дня 1954 року Білл Гейлі спільно з групою "The Comets" записав сингл "Rock Around The Clock", що став знаковим у новому музичному напрямі. В планах музикантів запис цього синглу повинен був відбутися 12 квітня 1954 року у студії Pythian Temple у Нью-Йорку. Контракт зі студією закінчувався 13 числа і за 3 години до його завершення, приблизно о 9 вечора 12 квітня музиканти з’явилися. Більш того, вони встигли записати 3 версії цього синглу, остання з яких і стала знаменитим хітом.

Хіт був сприйнятий на "ура", почалася ера рок-н-ролу. Рок-н-рол став музикою, що швидко розповсюдилась на території США, а також усім іншим країнам світу, кинувши виклик суспільству та традиціям.

Серед найбільш відомих музикантів, які працювали у цьому стилі музики, одразу згадується ім’я короля – Елвіса Преслі.

12 квітня - Всесвітній день хом'яків. 1930 року зоолог і професор Єврейського університету у Ієрусалимі Ізраїль Ахароні вирушив в експедицію на кукурудзяне поле, щоб знайти там хом'яків. Ця експедиція послужила хорошим стартом для подальшого приручення цих тваринок.

Хом'яки тоді розводилися в Єрусалимі як лабораторні тварини. Кілька з них втекли з клітки через дірку в підлозі. Є думка, що більшість диких золотих хом'яків в Ізраїлі це нащадки цих втікачів.

12 квітня - яке сьогодні церковне свято

12 квітня - день пам'яті Іоанна Ліствичника / commons.wikimedia.org

12 квітня у церковному календарі - день пам'яті Іоанна Ліствичника: християнського богослова, візантійського філософа, ігумена Синайського монастиря. Він є автором великого богословського твору, званого "Ліствицею", за яким і отримав прізвисько Лествичника.

У 20 років прийняв чернечий постриг, обрав усамітнене життя і провів понад 40 років в пустелі Тола. Згодом у віці 65 років Іоанн Ліствичник був обраний братією ігуменом Синайської обителі і керував монастирем чотири роки. Святий помер, за даними з деяких джерел, в 649 році у віці 70 років. Місцеперебування мощей Іоанна невідоме.

У своєму творі "Лествиця" Іоанн Ліствичник об'єднав духовні і аскетичні традиції єгипетських монастирів. Іоанн написав також книгу "До пастиря" про обов'язки духовних пастирів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 квітня

Які сьогодні іменини: Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Сава.

12 квітня народились:

1773 рік — український мореплавець, географ, океанограф Лисянський Юрій Федорович;

1879 рік — український громадсько-політичний діяч, Президент УНР в екзилі Андрій Лівицький;

1899 рік — український живописець, графік, художній критик, педагог, належав до групи "бойчукістів" Василь Седляр;

1928 рік — український архітектор, графік, педагог Юрій Химич;

1930 рік — український філософ, академік НАН України Мирослав Попович;

1966 рік — український тележурналіст Ігор Слісаренко.

Що не можна робити 12 квітня

Сновидіння, побачене вдень 12 квітня, передбачає події найближчого майбутнього. Нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.

Цього дня не можна сваритися та злитися на когось.

Також не варто давати гроші в борг чи позичати у когось.

Цього дня не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

Що можна робити

Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.

Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.

Пам'ятні події 12 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 12 квітня:

467 рік — Антемій став імператором Західної Римської імперії.

1204 рік — Константинополь захоплений учасниками Четвертого Хрестового Походу. Тимчасова ліквідація Візантійської імперії.

1633 рік — римська інквізиція розпочала формальне слідство щодо праць Галілео Галілея.

1709 рік — шведські війська Карла XII підійшли до стін Полтави.

1857 рік — Гюстав Флобер опублікував роман «Пані Боварі».

1861 рік — Американська громадянська війна: бомбардуванням Форту Самтер військами Конфедерації почалася громадянська війна у США, яка завершилася через 4 роки перемогою Півночі і забрала життя 620 тисяч американців.

1877 рік — Велика Британія вперше анексувала Трансвааль.

1897 рік — у місті Теребовля було відправлено першу українську католицьку Службу Божу для українських емігрантів.

1908 рік — український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти шовінізму польських урядовців вбив намісника Галичини графа Анджея Потоцького

1911 рік — француз П'єр Прієр здійснив перший політ з Лондона в Париж.

1912 рік — у Львові українські скаути-пластуни вперше склали Пластову Присягу, утворена молодіжна скаутська організація "Пласт".

1934 рік — у Нью-Йорку опубліковано роман Френсіса Скотта Фіцджеральда "Ніч лагідна".

1945 рік — віцепрезидент Гаррі Трумен склав присягу президента і став 33-м лідером Сполучених Штатів Америки.

1955 рік — вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

Цього дня вшановували Святого Іоанна і випікали спеціальне обрядове печиво, яке називалося драбинками. Кожне таке печиво віддавали члену сім’ї – вважалося, що якщо з’їси його, то будеш здоровим весь рік.

Цього дня люди намагалися догодити домовику – пригощали його кашею і коржами, вірячи, що покуштувавши ласощі, він стане добрішим, почне доглядати за худобою в хліві і в поле, стане більш лагідним до мешканців будинку.

Прикмети: