12 липня ввечері сталася російська атака на центр міста Мирноград

Внаслідок цього терористичного акту загинули три працівника підприємств Метінвест Покровськвугілля. Крім того, поранення різного ступеню важкості отримали троє робітників.

Усіх постраждалих було негайно доправлено до лікарень для надання необхідної медичної допомоги.

Компанія Метінвест висловлює глибокі співчуття сім’ям загиблих та всім постраждалим. Ми надаємо всебічну підтримку пораненим співробітникам і родинам загиблих.