Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

12 липня ввечері сталася російська атака на центр міста Мирноград

Дата публікації
Перегляди
196
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber

Під обстріл потрапив автобус Збагачувальної фабрики «Свято-Варваринська».

Внаслідок цього терористичного акту загинули три працівника підприємств Метінвест Покровськвугілля. Крім того, поранення різного ступеню важкості отримали троє робітників.

Усіх постраждалих було негайно доправлено до лікарень для надання необхідної медичної допомоги.

Компанія Метінвест висловлює глибокі співчуття сім’ям загиблих та всім постраждалим. Ми надаємо всебічну підтримку пораненим співробітникам і родинам загиблих.

Наступна публікація