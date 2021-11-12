Яке сьогодні, 12 листопада 2021 року, свято за церковним, світським і народним календарями

Яке сьогодні, 12 листопада 2021 року, свято за церковним, світським і народним календарями

Сьогодні, 12 листопада, 49 днів до Нового року, п’ятниця, святкуємо такі свята.

Які сьогодні свята в Україні та світі

12 листопада від 2005 року святкують День фахівця з безпеки.

12 листопада Всесвітній день боротьби з пневмонією (World Pneumonia Day).

12 листопада в Азербайджані особливе свято — День Конституції.

12 листопада в Республіці Китай важливе свято — день народження Сунь Ятсена.

12 листопада в Індонезії свято для всіх батьків і Національний день здоров’я.

Церковні православні та католицькі свята сьогодні

12 листопада Православна церква святкує День пам’яті священномученика Зиновія і мучениці Зиновії.

12 листопада в Католицькій церкві день святого Йосафата Кунцевича.

Прикмети на сьогодні. Що можна робити сьогодні. Чи можна працювати сьогодні

12 листопада “Синичкин день” або “Зиновія” не можна лаятися та тримати на людей зла, інакше талан може відвернутися.

В жодному разі не можна сьогодні відмовити людині, яка попросила у вас солі.

12 листопада було свято полювання, тому потрібно було виїхати в ліс і підстрелити зайця, щоб наступного року щастило.

Мисливці сьогодні домовляються з лісовиками, обіцяючи вголос не ламати чагарників і не витоптувати траву.

Якщо 12 листопада до будинку прилетіли синички, значить, буде мороз.

Коли птахи клюють кору на дереві, ще кілька днів можна очікувати тепло.

Якщо 12 листопада сиплеться крупа зі снігу, чекайте на похолодання.

Так як сьогодні не святкували ніякого важливого свята, українці виходили працювати (якщо день не випадав на вихідні).

Професійні свята

12 листопада в усьому світі та Україні — День фахівця з безпеки. Будьте першими, хто привітає всіх професіоналів галузі цієї галузі.

Іменини (день янгола) сьогодні. Як назвати дитину

12 листопада День ангела Зиновія, Олени, Максима / Pexels

У кожного є свій янгол-охоронець. Він захищає людину, в усьому їй допомагає і направляє на путь істинний. Як назвати дитину, яка народилася 12 листопада, щоб її янгол-охоронець завжди був поряд?

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Чоловічі імена на 12 листопада:

Зиновій, Артем, Марко, Стефан, Олександр, Макар, Максим.

Жіночі імена на 12 листопада:

Олена, Зиновія.

Сьогодні, 12 листопада, народилися:

1808 рік – етнограф, письменник, дослідник Осип Бродянський;

1885 рік – український травматолог, хірург-ортопед Михайло Ситенко;

1905 рік – український драматург, поет Іван Крушельницький;

1908 рік – репресований, поет, драматург Дмитро Чепурний;

1929 рік – дисидент, політичний в’язень, поет, громадсько-політичний діяч Зеновій Красівський;

1929 рік – американська акторка, дружина княза Монако Грейс Келлі;

1936 рік – український поет, перекладач, письменник Микола Сингаївський;

1941 рік – український кінорежисер Юрій Некрасов;

1944 рік – спелеолог, археолог, поет, музикант Олександр Авагян;

1972 рік – українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Ольга Стражева.

Цей день, 12 листопада, в світовій історії

12 листопада в світі трапилося чимало важливих подій:

1648 рік – козацькі сили за відкупні закінчили облогу міста Замостя;

1918 рік – гетьман Павло Скоропадський узаконив автокефалію української православної церкви;

1992 рік – з 23-ї години ночі в грошовому обігу України припинено функціонування радянського карбованця, законним платежем стає український карбованець (відомий в народі як купон);

2009 рік – в Харкові вперше святкують День україномовної преси.

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