12 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

12 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

По поведінці синиць цього дня судили про погоду: якщо вони цілими зграйками з'являлися біля будинку — це віщувало швидкі холоди.

Який сьогодні день

У п'ятницю, 12 листопада, в світі відзначають Міжнародний день ергономіки, Всесвітній день боротьби з пневмонією та Міжнародний день якості.

В Азербайджані цього дня святкують День Конституції, у Китаї - день народження Сунь Ятсена, в Індонезії - Національний день здоров'я та День батька.

Пам'ятні дати 12 листопада

1918 — Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви.

1918 — Австрія була проголошена республікою.

1922 — відкрили Київську картинну галерею.

1967 — у Нью-Йорку відбувся Перший Світовий конґрес вільних українців.

2014 — цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) було спущено космічний апарат.

Комета Чурюмова-Герасименко / ESA

Церковне свято сьогодні 12 листопада

12 листопада православна церква вшановує пам'ять священномученика Зіновія, єпископа Єгейського, і його сестри - мучениці Зіновії, які жили в 3 столітті в Каппадокії.

Зіновій та Зіновія народилися у благочестивих батьків, які виховали їх у християнській вірі. Брат і сестра рано залишилися сиротами і вирішили роздати свою спадщину бідним, присвятивши життя служінню Богу. В нагороду за такий вчинок Зіновій отримав дар чудотворення – він міг молитвою зцілювати хворих. Жителі міста обрали святого своїм єпископом. Коли за імператора Діоклетіана почалися гоніння на християн, Зіновія викликали на допит, але попри погрози та тортури він не зрікся своєї віри.

Сестра мученика, Зіновія, дізнавшись, що її брат страждає за Христа, теж поспішила на судилище, де закликала язичників піддати катуванням і її як християнку. Імператор спочатку намагався переконати дівчину в тому, що їй слід вклонитися ідолам, але зустрів відмову і наказав убити обох — брата та сестру.

https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня​​​

Цього дня не можна не дотримувати свого слова. Інакше ви будете серйозно покарані.

Не варто блукати самому у лісі, адже є підвищений ризик заблукати й не знайти шляху назад.

Також цього дня є певні правила поведінки на природі. Не можна: витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, чіпати тварин з дитинчатами.

Прикмети на 12 листопада

У старовину на Зіновія та Зіновію вшановували свято рибалок та мисливців. Мисливці, вирушаючи цього дня за зайцями, збиралися бенкетувати в одну хату. Потрібно було неодмінно спіймати хоча б одного звіра, якого називали іменинним, інакше полювання протягом усього року могло бути невдалим. Рибалки на Зіновія також вирушали на лов. Якщо сіті приходили повними, улов неодмінно відзначали гулянкою на березі річки.

Окрім того, цей день називали Синичкиним святом, оскільки саме до Зиновія прилітали всі птахи-зимники, зокрема синиці, снігурі, сопілці. По поведінці синиць судили про погоду: якщо вони цілими зграйками з'являлися біля будинку — це віщувало швидкі холоди. Також знали: якщо синиця свистить - це до ясного дня, якщо їсть - до нічного морозу.

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Якщо листя з дерев нечисто опаде — буде сувора зима.

Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене — тепла осінь. Буває і навпаки: листя опаде, а плоди аж до морозів тверді.

Ранній сніг на ранню весну.

Якщо в листопаді появляються комахи — зима буде теплою.

Іменини 12 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 12 листопада, святкують: Анастасія, Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Олена, Семен, Степан, Юліан.

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