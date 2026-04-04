12 мільйонів за 9 годин: бухгалтерка лікарні з Дніпра потрапила у пастку шахраїв

Бухгалтерка лікарні дев’ять годин спілкувалася із шахраями і, не підозрюючи обману, перерахувала їм 12 мільйонів гривень бюджетних коштів.

У Дніпрі бухгалтерка одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги міста перерахувала 12 млн грн бюджетних коштів лікарні на рахунки шахраїв.

Про це повідомили у прокуратурі.

«Бухгалтерка установи мала питання щодо проведення платіжних операцій, знайшла в Telegram-каналі так званий „чат-бот“ одного з банків та звернулася до нього. Надалі з нею зв’язалися шахраї, які зателефонували їй і запевнили, що проблема виникла через неоновлені рахунки, та надіслали інструкції нібито для їх оновлення», — йдеться у повідомленні.

Бухгалтерка, не перевіривши, з ким саме веде діалог, протягом дев’яти годин спілкувалася з ними та виконувала їхні вказівки.

«Без погодження з керівництвом, маючи доступ до рахунків, вона підтвердила та підписала електронним ключем керівника кілька платіжних операцій, унаслідок чого перерахувала 12 млн грн бюджетних коштів лікарні на рахунки аферистів», — додали у відомстві.

Дії бухгалтерки кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Слідство триває.

Нагадаємо, у Києві чоловік пограбував жінку просто на побаченні. Погрожуючи побиттям зловмисник вимагав у киянки гроші, та забрав з її гаманця понад 5 тисяч доларів.

