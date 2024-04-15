12 поранених та понад 30 пошкоджених приватних будинків: наслідки падіння уламків ракети в Дніпрі

В оселях нема електроенергії, люди привозять генератори.

Через падіння уламків у Дніпрі 14 квітня 2024 року поранені люди, пошкоджено приватні будинки, повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Про це пише Суспільне.Дніпро.

Зараз відомо про 12 поранених та 30 пошкоджених приватних будинків.

У хатах вибиті вікна, двері, уламками проламані дахи. Люди прибирають уламки, прибирають вибите скло. На місці працюють волонтери, видають будматеріали.

В оселях нема електроенергії, люди привозять генератори. Електрики вже на місці, лагодять пошкодження.

Заступник голови адміністрації Соборного району Василь Ісак повідомив, що у понеділок, 15 квітня, з 8:30 працюватиме виїзний штаб, де прийматимуть заяви від людей щодо пошкодження осель.

"На місці працюватиме група, яка розповість, що за документи потрібні, як зробити фотофіксацію і надалі скласти відповідні акти. Ці акти далі разом з заявами подаватимуть на відшкодування збитків", — сказав він.

Нагадаємо, що окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині - поранені три чоловіка.

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