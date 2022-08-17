12-річний школяр на Закарпатті розстрілював кота з пневматичної рушниці: фото, відео

На Закарпатті 12-річний школяр з пневматичної рушниці жорстоко розстрілював кота.

Відповідне відео, як хлопець знущався з тварини, з'явилось на каналі "Труха" в Telegram.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, правоохоронці встановили особу малолітнього кривдника і притягнули до відповідальності його батьків.

"16 серпня, під час моніторингу Інтернету, у одній із соцмереж поліцейські виявили відео, на якому зафіксовано, як дитина з предмету, схожого на рушницю, стріляє в тварину. Цю подію працівники поліції одразу зареєстрували та розпочали перевірку. Поліцейський офіцер громади Рахівщини швидко встановив особу хлопця, що був на відео, та відправився до нього додому", - розповідають у поліції.

В результаті правоохоронці встановили, що 12-річний школяр справді стріляв з пневматичної рушниці у кота.

За таку поведінку малолітньої дитини поліцейські притягнули до відповідальності батьків. На них склали адміністративний протокол за неналежне виховання.

"З родиною і надалі працюватиме ювенальна поліція, для того, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому", - запевнили у поліції.

Окрім цього, правоохоронці ще з'ясовуватимуть, яким чином в руки 12-річного хлопця потрапила пневматична рушниця. Цьому факту буде надана окрема правова оцінка.

"Поліція нагадує дорослим про необхідність вчасного реагування на будь-які прояви агресії та жорстокості у дітей, особливо в час війни. В разі потреби звертайтеся за допомогою до спеціалістів, зокрема і до співробітників ювенальної поліції", - підсумували правоохоронці.

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