12-річну дівчинку, яку шукали біля Маріуполя, знайшли мертвою: у загибелі дитини підозрюють окупантів

Біля окупованого Маріуполя знайшли мертвою 12-річну Ірину Губарєву, яка напередодні пішла на зустріч з подругами, але так і не повернулася.

Про це передає Маріупольська міська рада.

Дівчинку могли викрасти окупанти

30 червня семикласниця ішла до подруг, але так і не зустрілась з ними. Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко опублікував світлину місцевої колбораціоністської газети зі статтею про зникнення Ірини Губарьової. Зокрема, там вказано, що до зникнення можуть бути причетні особи, що були в військовому транспортному засобі, зображеному на світлині. Очевидно, дівчину могли викрасти окупанти.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Пізніше один телеграм-каналів окупантів поширив повідомлення, що дівчина може бути у військовій частині під селом Янисоль.

Після пошукових робіт, дівчину знайшли мертвою у селищі Республіка, що майже за 30 км від Мангуша.

Інша версія – приховування наслідків ДТП

За однією із версій, дівчину збив на автомобілі російський військовий. Він поклав тіло до машини та вивіз у поле, де її і знайшли. Офіційної інформації від окупантів ще немає.

"Це не поодинокі випадки, коли зникають діти та дорослі, ніхто ці випадки не розслідує, бо закон не розповсюджується на російських окупантів", – зазначають у Маріупольській міськраді.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти перевіряють дітей на "лояльність до України".

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