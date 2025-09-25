12-річний атлет встановив неймовірний рекорд України з гирьового спорту

Андрій Бірців / © соцмережі

12-річний Андрій Бірців став новим рекордсменом України з гирьового спорту серед дітей. Хлопець встановив досягнення у номінації «поштовх двох гир», виконавши 41 підйом двох гир вагою 8 кілограмів кожна обома руками, всього за 60 секунд.

Про встановлення рекорду повідомила очільниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

«Найбільшу кількість поштовхів двох гир по 8 кг обома руками за 60 секунд виконав 12-річний Андрій Бірців — 41 раз. До того ж, технічно дуже чітко і правильно. За це окрема подяка тренеру Антону Білодіду. Це важливо, бо силові рекорди, які ми реєструємо, мають виконуватися в абсолютно правильній техніці», — зазначила Лана Вєтрова.

За її словами, якщо раніше рекорди з гирями були переважно «прерогативою дорослих», то зараз до цієї номінації все частіше долучаються діти.

«Маленькі силачі показують такий клас, що їхні досягнення потрапляють до Національного Реєстру Рекордів,» — зазначила вона.

Спортивні успіхи та відмінне навчання

Андрій Бірців родом із Донецька, звідки його родина переїхала до Дніпра у 2017 році. Спорт став частиною його життя з трьох років: спочатку він займався акробатикою та гімнастикою. А згодом до його захоплень додалися дзюдо та кросфіт.

Попри серйозне спортивне навантаження, 7-класник демонструє відмінні успіхи у навчанні: усі шість попередніх класів він закінчив на «відмінно» та з похвальними листами. Наразі юний спортсмен вже готується до встановлення свого наступного рекорду.

