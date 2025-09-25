ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

12-річний атлет встановив неймовірний рекорд України з гирьового спорту

12-річний переселенець з Донецька встановив дитячий рекорд України з гирьового спорту.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Андрій Бірців

Андрій Бірців / © соцмережі

12-річний Андрій Бірців став новим рекордсменом України з гирьового спорту серед дітей. Хлопець встановив досягнення у номінації «поштовх двох гир», виконавши 41 підйом двох гир вагою 8 кілограмів кожна обома руками, всього за 60 секунд.

Про встановлення рекорду повідомила очільниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

«Найбільшу кількість поштовхів двох гир по 8 кг обома руками за 60 секунд виконав 12-річний Андрій Бірців — 41 раз. До того ж, технічно дуже чітко і правильно. За це окрема подяка тренеру Антону Білодіду. Це важливо, бо силові рекорди, які ми реєструємо, мають виконуватися в абсолютно правильній техніці», — зазначила Лана Вєтрова.

За її словами, якщо раніше рекорди з гирями були переважно «прерогативою дорослих», то зараз до цієї номінації все частіше долучаються діти.

«Маленькі силачі показують такий клас, що їхні досягнення потрапляють до Національного Реєстру Рекордів,» — зазначила вона.

Спортивні успіхи та відмінне навчання

Андрій Бірців родом із Донецька, звідки його родина переїхала до Дніпра у 2017 році. Спорт став частиною його життя з трьох років: спочатку він займався акробатикою та гімнастикою. А згодом до його захоплень додалися дзюдо та кросфіт.

Попри серйозне спортивне навантаження, 7-класник демонструє відмінні успіхи у навчанні: усі шість попередніх класів він закінчив на «відмінно» та з похвальними листами. Наразі юний спортсмен вже готується до встановлення свого наступного рекорду.

Нагадаємо, українка Наталя Жаркова здобула «золото» чемпіонату світу-2025 з фрідайвінгу в дисципліні CWT — пірнання з постійною вагою у ластах.

Також після 10 років рекорд найвищого соняшника нарешті побила гігантська квітка, вирощена на задньому дворі сім’ї з Форт-Вейна, штат Індіана, США.

Дата публікації
Кількість переглядів
143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie