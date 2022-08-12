12 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

12 серпня 2022 року – п’ятниця. 170-й день війни Росії проти України. 224-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
12 серпня - Міжнародний день молоді та День молоді в Україні. Міжнародний день молоді було затверджено на початку зими 1999 року за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН та Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді (провели у Лісабоні 1998 року). Вперше його відсвяткували 2000 року. В Україні за наказом президента Володимира Зеленського 1 січня 2022 року об'єднали святкування Дня молоді з міжнародним святом.
Також 12 серпня - День середньої дитини (Middle Child’s Day). Запровадила свято Елізабет Вокер 1986 року. Головна мета - подарувати трішки більше заслуженої уваги середнім дітям, про яких часто забувають.
А ще 12 серпня - День вінілових платівок. Ініціатором запровадження такого цікавого свята стала некомерційна американська компанія, яка займається збиранням вінілових носіїв звуку.
12 серпня - Всесвітній день слонів. Заснували свято 12 серпня 2012 року за ініціативою жительки Канади Патриції Сімс у співпраці з Фондом реінтродукції слонів Таїланду. Від цього часу Патриція Сімс продовжує очолювати цей день.
12 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі
12 серпня в церковному календарі – день пам'яті апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Вони були апостолами від 70-ти. Сила та Силуан проповідували разом з апостолом Павлом. Пізніше Сила отримав престол єпископа в Коринфі, а Силуан став єпископом в Солуні. Кріскент проповідував Слово Боже в Галлії та Галатії, а пізніше його стратили за наказом імператора Траяна. Апостол Андронік - проповідував разом зі своєю помічницею. Апостол Епенет був єпископом в Карфагені.
Пам’ятні дати 12 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 12 серпня:
- 1099 рік — хрестоносці перемагають мусульман при Аскалоні;
- 1654 рік — битва на р. Шкловці поблизу Борисова, було розгромлене військо Речі Посполитої, очолюване Янушем Радзивіллом;
- 1658 рік — у Північній Америці формують перший поліцейський загін — Рательвахт;
- 1851 рік — американець Ісаак Мерріт Зінгер патентує швейну машинку з ножним приводом;
- 1865 рік — британський хірург Джозеф Лістер вперше використовує під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;
- 1896 рік — на річці Клондайк знаходять золото;
- 1915 рік — перше бойове застосування літака-торпедоносця;
- 1916 рік — біля Бережан починаються бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією;
- 1918 рік — у США вводять заборону на продаж спиртного на залізничних вокзалах;
- 1919 рік — починається наступ об'єднаних армій УНР на Київ та Одесу;
- 1933 рік — відбувається перший матч футбольної збірної України;
- 1947 рік — перші рейди відділів УПА пробиваються до Західної Європи;
- 1949 рік — підписують Женевську конвенцію про захист жертв війни;
- 1949 рік — в Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен стає відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;
- 1953 рік — Енн Девідсон стає першою жінкою, яка самостійно перепливає на яхті Атлантичний океан;
- 1962 рік — вирушає у космос перший український космонавт Павло Попович;
- 1970 рік — Дженіс Джоплін у Гарвардському університеті дає свій останній концерт;
- 1981 рік — представлено персональний комп'ютер IBM PC;
- 1985 рік — авіакатастрофа лайнера Боїнг-747 за 100 км від Токіо;
- 1988 рік — на екрани США виходить фільм Мартіна Скорсезе "Остання спокуса Христа";
- 1990 рік — неподалік від міста Лубни закладають Пагорб скорботи — пам'ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 років;
- 1992 рік — США, Канада й Мексика підписують угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі;
- 1994 рік — відкривається рок-фестиваль "Вудсток '94", присвячений 25-річчю свого попередника;
- 1994 рік — на екрани США виходить фільм Олівера Стоуна "Природжені вбивці";
- 1999 рік — в Україні вирішують закрити всі витверезники;
- 2010 рік — у місті Луганськ фіксують найвищу температуру в історії України + 42°C.
12 серпня: яке сьогодні народне свято
В народі 12 серпня називали Силуан і Сила, Іван-воїн, Сілін день. Апостоли від 70-ти, яких шанували цього дня, вважалися покровителями пасічників. Тому їм молилися, щоб отримати гарний врожай меду.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 серпня
Які сьогодні іменини: Валентин, Анатолій, Іван, Герман, Максим.
12 серпня народилися:
- 1541 рік — митрополит, український письменник-полеміст Іпатій Потій;
- 1831 рік — окультна письменниця українського походження Олена Блаватська;
- 1911 рік — український мовознавець, поліглот Андрій Білецький.
Погода на 12 серпня
12 серпня в Києві хмарно, вдень дощ з грозою, який стихне до вечора. У Львові похмуро, в другій половині дня розпочнеться дощ із грозою, який до вечора зміниться на дрібний дощ. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві +24 вдень та +20 вночі. У Львові +23 вдень та +13 вночі. У Харкові +26 вдень та +23 вночі. В Одесі +32 вдень та +21 вночі.