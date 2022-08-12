12 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

12 серпня 2022 року – п’ятниця. 170-й день війни Росії проти України. 224-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

12 серпня - Міжнародний день молоді та День молоді в Україні. Міжнародний день молоді було затверджено на початку зими 1999 року за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН та Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді (провели у Лісабоні 1998 року). Вперше його відсвяткували 2000 року. В Україні за наказом президента Володимира Зеленського 1 січня 2022 року об'єднали святкування Дня молоді з міжнародним святом.

Також 12 серпня - День середньої дитини (Middle Child’s Day). Запровадила свято Елізабет Вокер 1986 року. Головна мета - подарувати трішки більше заслуженої уваги середнім дітям, про яких часто забувають.

А ще 12 серпня - День вінілових платівок. Ініціатором запровадження такого цікавого свята стала некомерційна американська компанія, яка займається збиранням вінілових носіїв звуку.

12 серпня - Всесвітній день слонів. Заснували свято 12 серпня 2012 року за ініціативою жительки Канади Патриції Сімс у співпраці з Фондом реінтродукції слонів Таїланду. Від цього часу Патриція Сімс продовжує очолювати цей день.

12 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

12 серпня - день пам'яті апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших / Фото: Pexels

12 серпня в церковному календарі – день пам'яті апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Вони були апостолами від 70-ти. Сила та Силуан проповідували разом з апостолом Павлом. Пізніше Сила отримав престол єпископа в Коринфі, а Силуан став єпископом в Солуні. Кріскент проповідував Слово Боже в Галлії та Галатії, а пізніше його стратили за наказом імператора Траяна. Апостол Андронік - проповідував разом зі своєю помічницею. Апостол Епенет був єпископом в Карфагені.

Пам’ятні дати 12 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 12 серпня:

1099 рік — хрестоносці перемагають мусульман при Аскалоні;

1654 рік — битва на р. Шкловці поблизу Борисова, було розгромлене військо Речі Посполитої, очолюване Янушем Радзивіллом;

1658 рік — у Північній Америці формують перший поліцейський загін — Рательвахт;

1851 рік — американець Ісаак Мерріт Зінгер патентує швейну машинку з ножним приводом;

1865 рік — британський хірург Джозеф Лістер вперше використовує під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;

1896 рік — на річці Клондайк знаходять золото;

1915 рік — перше бойове застосування літака-торпедоносця;

1916 рік — біля Бережан починаються бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією;

1918 рік — у США вводять заборону на продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1919 рік — починається наступ об'єднаних армій УНР на Київ та Одесу;

1933 рік — відбувається перший матч футбольної збірної України;

1947 рік — перші рейди відділів УПА пробиваються до Західної Європи;

1949 рік — підписують Женевську конвенцію про захист жертв війни;

1949 рік — в Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен стає відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;

1953 рік — Енн Девідсон стає першою жінкою, яка самостійно перепливає на яхті Атлантичний океан;

1962 рік — вирушає у космос перший український космонавт Павло Попович;

1970 рік — Дженіс Джоплін у Гарвардському університеті дає свій останній концерт;

1981 рік — представлено персональний комп'ютер IBM PC;

1985 рік — авіакатастрофа лайнера Боїнг-747 за 100 км від Токіо;

1988 рік — на екрани США виходить фільм Мартіна Скорсезе "Остання спокуса Христа";

1990 рік — неподалік від міста Лубни закладають Пагорб скорботи — пам'ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 років;

1992 рік — США, Канада й Мексика підписують угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі;

1994 рік — відкривається рок-фестиваль "Вудсток '94", присвячений 25-річчю свого попередника;

1994 рік — на екрани США виходить фільм Олівера Стоуна "Природжені вбивці";

1999 рік — в Україні вирішують закрити всі витверезники;

2010 рік — у місті Луганськ фіксують найвищу температуру в історії України + 42°C.

12 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 12 серпня називали Силуан і Сила, Іван-воїн, Сілін день. Апостоли від 70-ти, яких шанували цього дня, вважалися покровителями пасічників. Тому їм молилися, щоб отримати гарний врожай меду.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 серпня

Які сьогодні іменини: Валентин, Анатолій, Іван, Герман, Максим.

12 серпня народилися:

1541 рік — митрополит, український письменник-полеміст Іпатій Потій;

1831 рік — окультна письменниця українського походження Олена Блаватська;

1911 рік — український мовознавець, поліглот Андрій Білецький.

Погода на 12 серпня

12 серпня в Києві хмарно, вдень дощ з грозою, який стихне до вечора. У Львові похмуро, в другій половині дня розпочнеться дощ із грозою, який до вечора зміниться на дрібний дощ. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +20 вночі. У Львові +23 вдень та +13 вночі. У Харкові +26 вдень та +23 вночі. В Одесі +32 вдень та +21 вночі.