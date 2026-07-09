12 танкерів, буксир, суховантаж, нафтовий термінал та склад боєприпасів: ЗСУ влаштували "темну" ніч для РФ

Танкер тіньового флоту РФ / © із соцмереж

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У ніч проти 9 липня Сили оборони України атакували низку важливих військових і військово-економічних цілей РФ: уражено 12 танкерів, буксир, суховантаж, нафтовий термінал та склад боєприпасів противника.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 9 липня.

Удар по цілях противника в Азовському морі

За даними українського командування, Україна завдала удару по 12 танкерах, одному буксиру та одному суховантажу в акваторії Азовського моря. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

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«Уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання паливно-мастильних матеріалів угрупованням військ російської федерації, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Вони забезпечують експорт енергоносіїв, що є одним із ключових джерел фінансування війни проти України», — розповіли у Генштабі.

Удари по НПЗ у РФ

Також під удар потрапив нафтоналивний термінал «Юг Руси» у Батайську, що у Ростовській області. Після атаки у районі підприємства виникла пожежа. Які наслідки для окупантів — встановлюється.

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Цей завод:

забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту,

використовується для забезпечення паливно-мастильними матеріалами угруповань військ рф на південному напрямку,

забезпечує отримання валютних надходжень.

Також ЗСУ «рознесли» склад боєприпасів противника у районі Сорокиного Луганської області.

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Удари по РФ — останні новини

Нагадаємо, що у росіян зростає істерика через українські удари по нафтовій інфраструктурі та військових об’єктах. Навіть прихильники Путіна звинувачують Кремль у безсиллі, бо РФ не може захистити навіть стратегічні об’єкти.

Дефіцит палива після атак України визнав і сам російський диктатор Путін. Він закликав владу негайно розв’язати цю проблему і розібратися з високими цінами на пальне в Криму.

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