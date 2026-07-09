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12 танкерів, буксир, суховантаж, нафтовий термінал та склад боєприпасів: ЗСУ влаштували "темну" ніч для РФ
В Азовському морі уражено 14 цілей противника, на території РФ — нафтоналивний термінал, на окупованих територіях — склад боєприпасів.
У ніч проти 9 липня Сили оборони України атакували низку важливих військових і військово-економічних цілей РФ: уражено 12 танкерів, буксир, суховантаж, нафтовий термінал та склад боєприпасів противника.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 9 липня.
Удар по цілях противника в Азовському морі
За даними українського командування, Україна завдала удару по 12 танкерах, одному буксиру та одному суховантажу в акваторії Азовського моря. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
«Уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання паливно-мастильних матеріалів угрупованням військ російської федерації, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Вони забезпечують експорт енергоносіїв, що є одним із ключових джерел фінансування війни проти України», — розповіли у Генштабі.
Удари по НПЗ у РФ
Також під удар потрапив нафтоналивний термінал «Юг Руси» у Батайську, що у Ростовській області. Після атаки у районі підприємства виникла пожежа. Які наслідки для окупантів — встановлюється.
Цей завод:
забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту,
використовується для забезпечення паливно-мастильними матеріалами угруповань військ рф на південному напрямку,
забезпечує отримання валютних надходжень.
Також ЗСУ «рознесли» склад боєприпасів противника у районі Сорокиного Луганської області.
Удари по РФ — останні новини
Нагадаємо, що у росіян зростає істерика через українські удари по нафтовій інфраструктурі та військових об’єктах. Навіть прихильники Путіна звинувачують Кремль у безсиллі, бо РФ не може захистити навіть стратегічні об’єкти.
Дефіцит палива після атак України визнав і сам російський диктатор Путін. Він закликав владу негайно розв’язати цю проблему і розібратися з високими цінами на пальне в Криму.