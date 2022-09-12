12 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

12 вересня 2022 року – понеділок. 201-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 110 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

12 вересня - Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй по співпраці Південь-Південь. 1974 року ООН затвердила створення особливого підрозділу згідно з Програмою Розвитку ООН для сприяння технічної співпраці між державами, які розвиваються. Саме ця ініціатива і стала причиною створення головного координаційного органу по співпраці Південь-Південь та трьохсторонноьої співпраці на міжнародній арені в межах системи ООН - Управління ООН по співробітництву Південь-Південь.

Також 12 вересня - Міжнародний день усвідомленості (Mindfulness Day). Вперше свято провело видавництво Wisdom Publications, яке випускає старі та сучасні книжки з буддійської філософії, 2011 року. Мета дня - посилити інформованність людей про цінність і корисність усвідомленості.

А ще 12 вересня - Міжнародний день в'язання гачком. Офіційне свято всіх рукодільників та рукодільниць світу. Створили його за ініціативи блогера з США, який захоплювався в'язанням гачком. Документально підтверджено, що техніка в'язання гачком з'явилася на початку XIX століття. І цей процес став популярним серед усіх прошарків суспільства.

Яке сьогодні, 12 вересня, церковне свято

12 вересня - день пам'яті святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських / Фото: Pexels

12 вересня в церковному календарі – день пам'яті святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських. Всі вони жили в різний час, але всім їм довелося зіткнутися з діями єретиків, які спотворювали вчення Церкви.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 вересня

Які сьогодні іменини: Данило, Денис, Гаврило, Арсеній, Олександр, Опанас, Павло, Макар, Іван, Леонід, Сава,Федір, Яків, Вікторія.

Талісманом людини, народженої 12 вересня є турмалін. Цей дорогоцінний камінь відомий з давніх часів. Раніше вірили, що прикраси з турмаліном відрізняються сильною магією та допомагають людині в усіх сферах життя.

В цей день народилися:

1554 рік — волинський воєвода Януш Острозький;

1875 рік — український композитор, диригент, етнограф Олександр Кошиць;

1892 рік — гуцульський народний майстер дерев'яної різьби Юрій Корпанюк;

1994 рік — українська тенісистка Світоліна Еліна Михайлівна.

Що не можна робити в цей день

Не варто ревнувати, тому що пара буде нещасливою.

Не можна обговорювати людей за їх спиною та пліткувати.

Не рекомендується сушити на вулиці подушки та постільну білизну.

Не можна мити голову - рано облисієте.

Не приносьте в будинок кошенят.

Народні прикмети і традиції на 12 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо вечір теплий, а ніч зоряна, наступного року буде гарний врожай;

високо літають птахи - чекайте на суху та теплу осінь;

багато горобити - буде багато дощів;

бджоли вже запечатують вулик - буде рання зима.

В народі 12 вересня називали Олександр Ситник, Олександрів день. Цього дня було прийнято влаштовувати пишні застілля. На святковий стіл ставили м'ясні пироги та бульйони.

Погода на сьогодні, 12 вересня

Сьогодні, 12 вересня, в Києві хмарна погода, весь день йтиме дрібний дощ. У Львові хмарна погода, йтиме дрібний дощ, який посилиться до вечора. У Харкові похмуро, вночі дрібний дощ, але до ранку він закінчиться. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +12 вночі. У Львові +11 вдень та +10 вночі. У Харкові +20 вдень та +10 вночі. В Одесі +20 вдень та +17 вночі.

Пам’ятні дати 12 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 вересня: