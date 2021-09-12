12 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня в Україні святкують День програміста.

Який сьогодні день

У неділю, 12 вересня, в світі відзначається День співпраці Південь-Південь, Всесвітній день журавля та Міжнародний день в'язання гачком. В Україні цього дня святкують День програміста і День фізкультури і спорту, у Казахстані - День сім'ї, в Канаді - День дідусів і бабусь.

Credits

Пам'ятні дати 12 вересня

1504 — Христофор Колумб під час четвертого, останнього, плавання вирушив з Америки до Іспанії.

1898 — у Києві відкрито Київський політехнічний інститут.

1934 — утворено політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта).

1937 — НКВС СРСР почав широкомасштабну операцію з "ліквідації кримінальних елементів".

1953 — через півроку після смерті радянського диктатора Йосифа Сталіна першим секретарем Компартії СРСР обрано Микиту Хрущова.

1958 — в компанії Texas Instruments створили першу мікросхему.

Церковне свято сьогодні 12 вересня

12 вересня православна церква вшановує пам'ять преподобного Олександра Свирського.

Преподобний Олександр Свирський народився 15 червня 1448 року, в день пам'яті пророка Амоса і при Хрещенні названий на честь його.

З ранніх років преподобний показував свою побожність, чим викликав нерозуміння рідних. Коли юнака надумали одружити, батько дізнався, що син вирішив присвятити своє життя служінню Господу. У 19 років Амос йде з рідного дому з мрією стати ченцем на Валаамі. Протягом семи років він був послушником в монастирі.

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1474 року Амос приймає постриг під іменем Олександр і усамітнюється в печері, розташованої близь обителі. Смирення і побожність відлюдника не залишилися непоміченими, слава про нього розноситися по окрузі. Кілька років Олександр мешкає в оселі, збудованій ним на березі Святого озера, в повній самоті, харчуючись лише лісовими плодами. Але після того як відлюдника випадково зустрічає боярин Андрій, до преподобного починають приєднуватися брати по вірі. Ченці облаштовували обитель у Святого озера, розчищали ліс. Після того, як Олександру явилася Божественна Трійця, він впевнився в рішенні зводити біля озера храм на місці, вказаному ангелом. На прохання монастирської братії преподобний стає ігуменом Свирської пустки, яка прославилася особливо суворим статутом.

Що не можна робити цього дня​​​

Не можна пліткувати і лаятися

Не можна ображатися і ревнувати

Забороняється купувати нові речі

Прикмети на 12 вересня

Ситником день Олександра у народі прозвали за те, що в його день було заведено накривати багаті столи, збирати гостей, влаштовувати бенкети. Звичайно готували ситну кашу - ячмінну на молоці, і подавали на стіл свіжий хліб із зерна нового врожаю.

Селяни на Ситника здійснювали особливий обряд на майбутній урожай. Для цього завивали ячмінні стебла в одну косу з лляними і вівсяними.

Вересень холодний, але ситий.

Ластівка весну розпочинає, а восени покидає.

На рослинах є багато павутиння — буде тепла погода.

Якщо побачив дві чи три веселки — варто йти до лісу по гриби.

godswalkathon.wordpress.com

Іменини 12 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 12 вересня, святкують: Ангеліна, Арсеній, Василь, Гаврило, Григорій, Данило, Євгенія, Єлизавета, Єфрем, Іван, Гнат, Макар, Максим, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Петро, Семен, Степан, Федір.

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