12-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ відкрили в Житомирі Пресреліз

У Житомирі розпочав роботу комфортний, інклюзивний та сучасний центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ – для військових, ветеранів і членів їхніх родин. Це вже дванадцятий осередок всеукраїнської мережі, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для підтримки ментального здоров’я захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічних наслідків війни.

Щороку в житомирському центрі ПОВЕРНЕННЯ понад 4 тисячі військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин зможуть отримувати безоплатну й фахову допомогу.

До центру ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ в Житомирі можуть звернутися всі, хто зіткнувся з наслідками психологічної травми. Фахівці центру працюють із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), тривожними й депресивними розладами, адаптаційними й психосоматичними труднощами, а також іншими наслідками травматичного досвіду. Усі послуги в центрі ПОВЕРНЕННЯ є безоплатними для відвідувачів.

«Ми з моєю дружиною Оленою розбудовуємо мережу центрів ПОВЕРНЕННЯ з розумінням того, що наші герої, героїні там, на фронті, під величезним психологічним тиском. І треба їм допомагати максимально повертатися до нормального життя. Робота з ментальним здоров’ям військових, ветеранів і членів їхніх родин має бути абсолютним пріоритетом для держави. Ми бачимо, що це працює, і приватний сектор може бути потужним партнером у цьому», — зазначив Віктор Пінчук, засновник проєкту ПОВЕРНЕННЯ. — «Більш ніж 10 тисяч наших героїв, героїнь, ветеранів, членів їхніх родин уже відновлюються в центрах ПОВЕРНЕННЯ», — додав він.

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ є прикладом ефективного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ. Новий центр мережі ПОВЕРНЕННЯ створено на базі колишнього обласного медичного консультативно-діагностичного центру в Житомирі за адресою вул. Віктора Косенка, 1. Увесь простір центру облаштовано відповідно до сучасних стандартів безбар’єрності.

Житомирський центр ПОВЕРНЕННЯ — це кабінети для індивідуальної та сімейної терапії, зала групової терапії, двомісна палата денного стаціонару з медичними функціональними ліжками, маніпуляційний кабінет, рецепція із зоною очікування, а також службові приміщення для персоналу. Простір повністю інклюзивний — із широкими дверними отворами, відсутністю порогів та санітарними вузлами, адаптованими для людей на кріслах колісних.

Центр оснащено інноваційним обладнанням, зокрема системою психологічного розвантаження Shiftwave System (США), набором для EMDR-терапії, комп’ютерноюю технікою для фахівців, матеріалами для арттерапії, антистрес-інструментами й засобами для тілесних практик. Для команди також передано професійну бібліотеку з літературою із психології, психіатрії та психотерапії. 

Як і в інших осередках мережі ПОВЕРНЕННЯ, з відвідувачами працює мультидисциплінарна команда фахівців з ментального здоров’я. У житомирському центрі вона складається з лікарів-психіатрів, лікаря-психолога, клінічних психологів, психотерапевта, соціального працівника, старшої медсестри, медсестри та молодшого медичного персоналу. Такий підхід дозволяє забезпечити комплексну допомогу з урахуванням клінічних, психологічних і соціальних потреб кожної людини.

«Відкриття центру ПОВЕРНЕННЯ сьогодні є особливо актуальним, адже тривалий стрес і травматичний досвід найбільше впливають на військових, ветеранів і членів їхніх родин. Своєчасна фахова допомога — це не лише підтримка, а й інструмент збереження психічної стійкості, відновлення функціональності й запобігання ускладненням у майбутньому. Вдячні Віктору і Олені Пінчукам за створення можливостей для системної підтримки ментального здоров’я та за постійні освітні можливості для фахівців нашої команди», — зазначає Альона Цветкова, завідувачка центру ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ в Житомирі. 

Мета ПОВЕРНЕННЯ — не лише забезпечити психологічне відновлення, а й системно розвивати галузь ментального здоровʼя в Україні. З моменту запуску проєкту ПОВЕРНЕННЯ у 2025 році майже 100 освітніх подій у межах 14 освітніх програм, до яких долучилися понад 1500 фахівців як із мережі ПОВЕРНЕННЯ, так і з-поза неї. Також у межах проєкту були організовані закордонні стажування до двох країн: Ірландії та Великої Британії.

Окрім Житомира, мережа центрів ментального здоров'я ПОВЕРНЕННЯ вже працює у Дніпрі, Києві, Черкасах, Чернігові, Кропивницькому, Тернополі, Рівному, Луцьку, Хмельницькому, Полтаві та Івано-Франківську. На першому етапі проєкту ПОВЕРНЕННЯ його засновники, Віктор та Олена Пінчуки, планують розширити мережу до 25 центрів. 

Центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ 

Житомир, Вул. Віктора Косенка, 1 

+38 095 802 38 42 

zhytomyr@povernennya.org

https://povernennya.org 

