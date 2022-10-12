12 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

12 жовтня 2022 року – середа. 232-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 79 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

12 жовтня - Всесвітній день економіста та День економіста в Україні. Цього дня видатні працівники галузі нагороджуються премією Шведського центрального банку. Таке рішення було прийнято Нобелівським комітетом. Якщо людина бажає присвятити своє життя цій професії, їй потрібно отримати вищу освіту. Також дуже важливими є аналітичний склад розуму, вміння працювати з великими обсягами інформації і програмами на коп'ютері.

Також 12 жовтня - Всесвітній день боротьби з артритом. Подія була запроваджена за ідеєю ВООЗ 1996 року. Артрит - узагальнена назва захворювань суглобів з запальною природою. Саме хвороби ревматологічного спектру вважаються найголовнішими причинами інвалідності. У світі приблизно кожна 100 людина страждає від артриту. І за 5 років після встановлення діагнозу 50% пацієнтів стають недієздатними.

А ще 12 жовтня - Міжнародний день дзиґи (International Top Spinning Day). Щорічно свято припадає на другу середу жовтня. Воно було створене Музеєм вовчка та йо-йо у Берлінгтоні (штат Вісконсін). Працівники музею вважають, що наш світ схожий на дзиґу - такий самий завершений та має характерні коливання.

Яке сьогодні, 12 жовтня, церковне свято

12 жовтня - день пам’яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі / Фото: commons.wikimedia.org

12 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі. Саме цей легендарний святитель охрестив Київську Русь за правління князя Володимира. Традиційно його вважають першим очільником Київської митрополії Константинопольського патріархату. Деякий час його мощі перебували у печерах Києво-печерської лаври, а потім були перенесені до Великої Печерської церкви (Свято-Успенський собор).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 жовтня

Які сьогодні іменини: Веніамин, Зимислав.

Талісманом людини, народженої 12 жовтня є амазоніт. Напівдорогоцінний камінь, який відрізняється синє-зеленим відтінком. В Європу камінь потрапив з берегів річки Амазонки, через що і отримав свою назву. Вважається, що амазоніт допомагає розвинути інтуїцію, покращити настрій.

В цей день народилися:

1881 рік — український художник, представник символізму й модерну Іван М'ясоєдов;

1937 рік — український політик, правозахисник Степан Хмара;

1977 рік — український гімнаст, дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Береш.

Що не можна робити в цей день

Не варто злитися, а також мучити тварин.

Слідкуйте, щоб цього дня в домі не закінчилася сіль.

Заборонено брати гроші і давати їх в борг.

Народні прикмети і традиції на 12 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: чутно грім - зима буде без снігу;

зоряне небо - до сухої осені;

в лісі багато пізніх грибів - чекайте на пізню зиму;

листя вкрилися інеєм на дереві - день буде сонячним та ясним.

В народі 12 жовтня називали милостивим Киріяком відлюдником та Феофаном. Наші предки цього дня святкували свято мисливців. Цей день вважався хорошим для полювання на зайця. А наприкінці дня мисливці обов'язково накривали на стіл і розповідали різні байки.

Погода на сьогодні, 12 жовтня

Сьогодні, 12 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові ясний ранок, але вдень небо вкриється хмарами, без опадів. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +15 вдень та +7 вночі. У Львові +14 вдень та +4 вночі. У Харкові +13 вдень та +5 вночі. В Одесі +18 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 12 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 жовтня: