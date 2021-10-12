12 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

12 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня у народі традиційно відзначають День мисливця.

Який сьогодні день

У вівторок, 12 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день захисту зору та Національний день Іспанії (1492). У США цього дня святкують День Колумба.

Пам'ятні дати 12 жовтня

1492 — Христофор Колумб, перепливши Атлантичний океан, досягнув сучасних Багамських островів, щиро вірячи, що дістався Східної Азії.

1612 — армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами захопила Москву.

1863 — В Женеві утворено Міжнародний Червоний Хрест.

1871 — Президент США Улісс Грант заборонив Ку-клукс-клан і наказав заарештувати лідерів цієї організації.

1863 — У Лондоні засновано Англійську футбольну асоціацію.

Церковне свято сьогодні 12 жовтня

12 жовтня православна церква вшановує пам'ять преподобного Феофана Милостивого. Докладних свідчень життя і діянь преподобного Феофана не залишилося, відомо лише, що він був людиною багатою і водночас дуже доброю. Феофан жив в палестинському місті Газі, постійно приймав у своєму будинку мандрівників, давав їм притулок, їжу і турботу. Недивно, що до кінця життя святий збіднів, а на довершення всього його спіткала важка хвороба. Однак Феофан переносив страждання стійко і смиренно.

Через чотири дні після своєї кончини святий з'явився одній людині і попросив її відвалити надгробний камінь на своїй могилі. Коли це було зроблено, люди відчули чудові пахощі, які виходили від тіла угодника. Мощі Феофана випромінювали миро, яке дивоввижним чином зціляло хворих.

Що не можна робити цього дня​​​

Не можна витрачати багато грошей;

Не варто сваритися та лихословити;

Не можна нині ледарювати.

Прикмети на 12 жовтня

У народі Феофана прозвали Милостивим не тільки в пам'ять про добрі справи святого. Зазвичай в день його пам'яті на землю поверталося тепло.

Вночі виходили дивитися на зірки: якщо в небі їх було багато і світили вони яскраво, чекали на суху осінь.

На Феофана відзначали день мисливця. Мисливці гуляли по пороші, добуваючи іменинного зайця. Якщо це вдавалося, день закінчувався застіллям, під час якого розповідали мисливські байки.

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У небі 12 жовтня зірок багато – осінь буде сухою, а в наступному році збереш багатий урожай.

Ввечері або пізно вночі з’являється туман – прикмета, що найближчим часом заморозків не буде.

В лісі 12 жовтня пізні гриби з’явилися – сніг теж буде пізно.

Свіжий ранковий вітер посилюється в денний час, а до вечора слабшає – за прикметами погода буде ясною.

Іменини 12 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 12 жовтня, святкує лише Іван.

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