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120 "прильотів" за добу: окупанти обстріляли Сумщину з мінометів і РСЗВ

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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120 "прильотів" за добу: окупанти обстріляли Сумщину з мінометів і РСЗВ

Росіяни обстріляли Сумську область із мінометів та РСЗВ / Фото: Патрульна поліція Сумської області

Росіяни продовжують атакувати прикордонний регіон.

Ворог обстріляв чотири громади в Сумській області. Окупанти пошкодили три приватних будинки і лінію електропередач.

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА, звітуючи про ситуацію на прикордонні станом на 21:00 четверга, 2 лютого.

  • Есманьська громада: росіяни били з мінометів − 16 прильотів;
  • Білопільська громада: теж була під мінометним вогнем − 31 прильот;
  • Шалигинська громада: обстріл зі РСЗВ − 16 прильотів;
  • Середино-Будська громада: росіяни скинули на територію одного із сіл 4 міни. Частково зруйновані 3 приватних будинки та лінія електропередач. Людських втрат немає.

Раніше ми повідомляли, що окупанти хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Також пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.

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Дата публікації
Перегляди
161
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