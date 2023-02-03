120 "прильотів" за добу: окупанти обстріляли Сумщину з мінометів і РСЗВ

Росіяни продовжують атакувати прикордонний регіон.
Ворог обстріляв чотири громади в Сумській області. Окупанти пошкодили три приватних будинки і лінію електропередач.
Про це інформує пресслужба Сумської ОВА, звітуючи про ситуацію на прикордонні станом на 21:00 четверга, 2 лютого.
- Есманьська громада: росіяни били з мінометів − 16 прильотів;
- Білопільська громада: теж була під мінометним вогнем − 31 прильот;
- Шалигинська громада: обстріл зі РСЗВ − 16 прильотів;
- Середино-Будська громада: росіяни скинули на територію одного із сіл 4 міни. Частково зруйновані 3 приватних будинки та лінія електропередач. Людських втрат немає.
Раніше ми повідомляли, що окупанти хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Також пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.
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