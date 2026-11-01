120 тисяч дельфінів стали жертвами війни Росії: Чорне море переживає екологічну катастрофу

Через Росію загинули 120 тисяч дельфінів, Фото: Іван Русєв/Facebook

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Війна Росії проти України призвела до загибелі в Чорному морі понад 120 тисяч дельфінів від 2022 року. Військові дії у Чорному морі поставили під загрозу існування місцевої фауни.

Про це пише Independent.

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У Чорному морі через Росію загинули 120 тисяч дельфінів

Основною причиною загибелі ссавців стали пуски ракет, вибухи боєприпасів та робота корабельних сонарів. Це обладнання створює сильні акустичні перешкоди й позбавляє тварин здатності полювати. До того ж дельфіни потрапляють у сіті рибальських траулерів, де задихаються.

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Іноді під час спроб витягнути сітки екіпажі відрізають тваринам плавники, через що хвилі вимивають на узбережжя тіла зі слідами мотузок.

Про деталі екологічної катастрофи виданню Al Jazeera розповів Іван Русєв, який очолює науковий відділ у нацпарку «Тузлівські лимани». За його словами, саме з початком повномасштабної війни Росії проти України пов’язане масштабне вимирання понад 120 тисяч особин дельфінів.

Фото: Іван Русєв/Facebook

Військові прилади нейтралізують ехолокацію — головний природний інструмент навігації, зв’язку та пошуку здобичі тварин.

«Якщо дельфін не може рибалити, він стрімко втрачає вагу», — зазначив науковець.

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У такому стані організм тварини переходить на розщеплення власних жирових запасів. Але через бойові дії вода сильно забруднена, тож жир уже насичений отруйними сполуками.

Як наслідок, імунітет ссавців повністю виснажується, і вони стають вразливими до фатальних легеневих інфекцій.

Акваторія Чорного моря зазнає систематичного ураження токсинами й паливно-мастильними матеріалами від підбитих дронів та затонулих субмарин. Навіть попри заборону на промисловий вилов, у морі помітно зменшилися запаси окремих видів риб, зокрема луфаря та кефалі.

«Зважаючи на те, що дельфіни перебувають на вершині харчового ланцюга, до них доходить усе — від зоопланктону до риби», — наголошує Русєв.

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Фото: Іван Русєв/Facebook

Наслідки війни позначаються і на птахах, чий раціон складається з морської риби. Вибухи нищать рибу та лякають перелітних птахів, які прямують з Північної Європи до Близького Сходу.

«І коли птах не може знайти достатньо їжі, він не має „палива“, і не здатний долетіти до місця зимівлі чи гніздування. Це позначиться на чисельності певних популяцій птахів на роки вперед», — каже науковець.

Для українців кадри загиблих та поранених дельфінів стали психологічним випробуванням. Жителька Одеси Тетяна Смольченко згадує, як у серпні під час прогулянки її восьмирічний син Олег знайшов на березі мертву тварину.

«Ми вже настільки звикли до людських смертей, але бачити, як гинуть ці істоти через війну, не менш жахливо. Ми обоє розплакалися», — поділилася 33-річна одеситка.

Росія нищить Чорне море

Нагадаємо, війна Росії проти України та військова присутність у Чорному морі завдали серйозної шкоди його екосистемі. Будівництво Керченського мосту порушило природні течії, спричиняє зимове заторювання криги й задуху риби, а також призвело до зникнення донних організмів та зростання смертності дельфінів.

Ситуацію погіршують розливи нафтопродуктів через аварії російських танкерів, паливо, вибухівка та мінування західної частини моря.

Через екологічний тиск фіксується зменшення популяції дрібних рачків-копеподів, які є основою харчового ланцюга, що загрожує каскадними змінами всієї системи. Окрім цього, у морі поширюються інвазивні види, як-от корейський окунь, що витісняють місцеву фауну.

Екологи застерігають, що без міжнародного моніторингу Чорне море може втратити здатність до самовідновлення, тому Україна закликає ООН і ЄС створити спеціальну місію для оцінки шкоди та відновлення морського середовища.

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