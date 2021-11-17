1200 гривень за "документ": у Кривому Розі чоловік створював фейкові ковід-сертифікати у себе в гаражі

1200 гривень за "документ": у Кривому Розі чоловік створював фейкові ковід-сертифікати у себе в гаражі

Незаконний бізнес організував раніше засуджений місцевий мешканець.

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік у своєму гаражі підробляв ковід-документи. Один міжнародний сертифікат обходився охочим у 1200 гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, незаконну схему заробітку організував місцевий мешканець. У своєму гаражі він виготовляв ковід-сертифікати, використовуючи готові бланки та підроблені печатки одного з медичних закладів.

Згодом чоловік створив повідомлення на одній із онлайн-дошок оголошень. Завдяки чому до "підприємця" йшли клієнти. Підроблені сертифікати він продавав упродовж місяця. Один фейковий документ коштував 1200 гривень.

“Правопорушником виявився раніше судимий місцевий мешканець. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 358 (“Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”) КК України”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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