1200 населених пунктів: Укртелеком відновлює роботу мережі після руйнувань

Укртелеком відновив роботу мережі у понад 1200 населених пунктах та поновив надання послуг зв’язку для понад 350 тис. домогосподарств.

Йдеться про доступність сервісів на 87% територій національного покриття мережі.

Про це заявив генеральний директор АТ «Укртелеком» Юрій Курмаз, - пише Укрінформ.

Критична інфраструктура «Укртелекому» працює стабільно.

«Ми вже відновили роботу мережі у понад 1200 населених пунктах та поновили надання послуг зв’язку для понад 350 тис. домогосподарств. Аби підтримувати надання послуг зв’язку в надзвичайних умовах воєнного стану, була побудована нова структура мережі з високим рівнем дублювання ключових магістральних ліній та обладнання ядра мережі. Така структура не є типовою для цивільного оператора в мирні часи, але зараз ми вимушені її підтримувати, щоб забезпечувати стабільність зв’язку», - сказав Курмаз.

У Донецькій та Запорізькій областях наразі вдається утримувати роботу мережі на рівні 55% та 20% від довоєнного покриття відповідно.

Щотижня компанія підключає майже 1600 нових клієнтів до оптичної мережі, лідером наразі є Чернігівська область.

Також читайте В Енергодарі росіяни захопили приміщення "Укртелекому": вкрали та пошкодили все обладнання

Раніше йшлося про те, що в Україні повністю або частково припинена робота понад 3 000 базових станцій мобільних операторів, а також пошкоджено або зруйновано понад 20% телекомунікаційної інфраструктури внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Нагадаємо, що українські військові просунули лінію фронту на Запоріжжі на 5-10 кілометрів. Тим самим ЗСУ просунулися у напрямку Херсона, вибиваючи російських окупантів.

Читайте також:

"Укртелеком" підвищує тарифи на розмови вже з 1 березня – Економічні новини